Hay persecución orquestada desde palacio vs Maru: diputada

La diputada Rocío González, refirió que los audios donde la exconsejera de la judicatura Luz Estela Castro, refiere dar instrucciones al gobernador, e incluso personas de otros partidos políticos para afectar candidatura de Maru Campos Galván, confirma de alguna manera la persecución política orquestada desde palacio estatal.

“Parece que así se da la persecución por los comentarios que hace la señora Castro, pareciera que le da órdenes al gobernador, parece que se confirma el querer perjudicar a Maru Campos no solo por parte de él (Corral Jurado), sino un complot entre Morena y otros actores políticos que ven con temor la victoria de Maru”, dijo.

Agregó que desde su punto de vista no tiene elementos para decir que Corral Jurado manipula o no su actual poder para perjudicar, sino que es curioso que lo que supuestamente se le acusa a la candidata a la gubernatura sea la “nómina secreta”, cuando ahí había más de cien involucrados y el mandatario estatal lo ha reafirmado.

“Hace ruido que hoy solo atacan a Maru, corral no puede salir a declarar nada y busca otros medios para dañar la imagen no solo de la candidata sino su familia y salud emocional queda clarísima la persecución política por tiempos electorales y porque no les conviene que llegue al poder algo deben temer que ella descubra”, concluyó la legisladora.

