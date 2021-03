Dulce María confiesa que sus compañeros de RBD dejaron de hablarle

TVNOTAS

Para Dulce María hay prioridades y a pesar de que ahora sus excompañeros de RBD ya no le hablan, considera que tomó la mejor decisión al no participar en el tan esperado reencuentro del grupo porque prefirió ocuparse de su nueva faceta como mamá.

En una entrevista con el programa “De Primera Mano”, en la que habló de su nueva canción, “Nunca”, Dulce María aseguró que no se arrepiente de no haber estado en el reencuentro de RBD en diciembre pasado, mes en el que nació su primogénita porque quiso proteger a su familia en tiempos del COVID-19, enfermedad a la que Anahí dio positivo.

“No, definitivamente no (me arrepiento) y menos cuando justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho decir que no, por mi embarazo, por la pandemia y ves que Any (Anahí) se contagió y contagió a su familia y todo. Gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”