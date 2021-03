Chávez Jr. insiste en pelear contra Canelo Álvarez

ESPN

Julio César Chávez Jr. volvió a alzar la mano para pelear contra el Canelo Álvarez, boxeador que el pasado 27 de febrero obtuvo una polémica victoria frente a Avni Yirildim.

Fue en su cuenta de Twitter donde Julio César Chávez Jr. explicó que como tal jamás ha retado al Canelo Álvarez; sin embargo, se dijo listo para enfrentar a cualquiera.

Asimismo, el “Hijo de la Leyenda” aseveró que la afición vería con mejores ojos que Saúl Álvarez lo enfrente a él o al propio Gennady Golovkin.

“Yo nunca he retado a nadie. Estoy dispuesto como cualquier boxeador a boxear con quien sea. Por eso creo que la gente en general estaría más interesada en Julio César Chávez Jr. vs Canelo Álvarez o Canelo vs Gennady Golovkin que cualquier otra pelea. No solo en México sino en todo el mundo

