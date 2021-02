Morena frena candidatura de Félix Salgado; evaluará de nuevo a aspirantes

Se resolvió por unanimidad de votos instruir a la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la candidatura por Guerrero.

Morena frena candidatura de Félix Salgado Macedonio; la Comisión Nacional de Honor y Justicia de este partido, ordenó volver a evaluar los perfiles de los aspirantes a la gubernatura de Guerrero.

Mediante su cuenta de Twitter, el Consejo publicó que, derivado del procedimiento de oficio iniciado por la CNHJ en contra de Félix Salgado Macedonio, y una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento y habiendo realizado el análisis exhaustivo de las pruebas, se resolvió por unanimidad de votos instruir a la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato a la gubernatura de Guerrero.

Félix Salgado Macedonio, realizó su registro como candidato ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPEC) ubicado en el municipio de Chilpancingo, el cual fue aprobado por el órgano electoral estatal.

El caso de Félix Salgado Macedonio ha cobrado relevancia en la vida pública, pues tanto legisladores de oposición como usuarios en redes sociales cuestionan su candidatura, ya que se le acusa de abuso sexual.

Aunque no es la única denuncia que tiene en su contra, una de las presuntas víctimas de Salgado Macedonio, quien habría sido abusada cuando tenía 17 años, recibió por respuesta de la Fiscalía Guerrerense que su denuncia había prescrito porque los hechos se habían suscitado hace 22 años en 1998, de acuerdo con la denuncia. Hace un par de días el movimiento Me Too mostró su apoyo en redes sociales a las víctimas de quien podría ser precandidato a la gubernatura de Guerrero.

Hasta el momento, Félix Salgado Macedonio no ha declarado públicamente sobre el presunto abuso; hace unos días, asistió a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para informar sobre las acusaciones.

Enfrentamientos en Iguala por Salgado Macedonio

Una simpatizante de Félix Salgado Macedonio, candidato por Morena a la gubernatura de Guerrero y acusado de abuso sexual, agredió a Yolitzin Jaimes, vocera del Colectivo Nacional Feminista en ese estado y “Las Revueltas”, durante la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el municipio de Iguala.

Al municipio de Iguala, acudieron al menos 10 integrantes de grupos feministas para protestar, junto con Yolitzin Jaimes, contra la candidatura del exsenador, acusación que intentó ser opacada por simpatizantes del candidato, encabezados por Zulma Carvajal Salgado, sobrina del mismo.

Salgado Macedonio: del PRD a Morena

Félix Salgado Macedonio es, además de político, ingeniero. En las elecciones estatales de 1993 y 1996 buscó la gubernatura de Guerrero con el respaldo del PRD, pero no lo consiguió; sin embargo, sí fue presidente municipal de Acapulco entre 2005 y 2008.

Ahora, en 2021, con Morena buscaría ser gobernador de esa entidad, pero las acusaciones en su contra le están minando el camino. Además de la inconformidad y del movimiento encabezado por varias mujeres famosas.

En 2014, renunció al PRD y, en 2017, ganó la encuesta de Morena en Guerrero para lanzarse como senador en las elecciones federales de 2018, y fue así como llegó a ese partido.

Félix Salgado Macedonio tiene tres denuncias en su contra: una ante la Fiscalía de Guerrero y, de manera conjunta, con la Fiscalía General de la República, las cuales están en proceso de investigación por el supuesto abuso de dos mujeres que aseguran haber sido víctimas del político en 1998.

