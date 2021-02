Canelo Álvarez afirma que le ganaría una pelea a Julio César Chávez

Jonathan Dilan López

as.com

El próximo sábado 27 de febrero, Saúl Álvarez se medirá ante el turco Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Ahí, el Canelo buscará convertirse en el primer mexicano campeón mundial unificado en las 168 libras, pero sabe que la tarea no será nada sencilla pese a que es claro favorito para llevarse el triunfo.

Previo a este combate, Saúl concedió numerosas entrevistas y una de ellas se dio con el programa ‘Ahora o Nunca’, de ESPN. Ahí, Álvarez fue cuestionado sobre quién ganaría una pelea arriba del ring, él o Julio César Chávez en su mejor momento. La respuesta del Canelo fue breve, pero concisa. “Pues yo (ganaría esa pelea), siempre me veo como ganador”, sentenció.

Estalló contra sus detractores

En otra charla, Álvarez explotó contra sus críticos y dijo que no tiene por qué dar explicaciones por su pelea ante Yildirim. Además, aseguró que no le importa lo que se diga en torno a este combate, pues jamás mantendrá contentos a todos.

“No tengo que dar ninguna explicación (por enfrentarse a Yildirim). Realmente no tengo que dar ninguna explicación porque nunca estarán contentos con nada. Acabo de pelear con el número uno en 168 libras (Callum Smith) y tampoco están contentos con eso. Entonces, no tengo nada que decir ni nada que explicar. No me importa”, dijo para Boxing Scene.

