Necesario compensar apagones con reducción de cosot en recibos de luz: Dip. Aguilar

Durante la Sesión de este día en el H. Congreso del Estado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó un exhorto dirigido a Gobierno Federal, en relación con los apagones que durante el pasado día 15 de febrero, y días posteriores, afectaron a la población en general, al sector agrícola y a la industria en los estados del norte de México. Al respecto, el Diputado Luis Aguilar, representante del Distrito XX y miembro de esta bancada, subrayó la importancia de apoyar a todas y todos los chihuahuenses afectados por dicha problemática.

“Sin duda, estos apagones que sufrimos en los municipios de nuestro estado no son algo menor. No es únicamente el que se haya ido “la luz” en nuestros hogares, hay zonas en dónde se sufrió por días el no tener energía eléctrica o estar teniendo cortes constantes. Esto deriva en una afectación directa para la población en sus hogares, desde algo tan sencillo como la comida que se pudo echar a perder por falta de refrigeración o no contar con el servicio de gas natural en estos hogares, hasta una afectación a la salud de las personas que utilizan tanques de oxígeno en casa, ya sea por covid-19 o por alguna otra enfermedad, o la imposibilidad de protegerse de las bajas temperaturas, por falta de energía eléctrica. Por ello, hacemos el llamado al Gobierno Federal a que apoye a las personas afectadas por los apagones con una compensación en sus próximos recibos de este servicio, para reducir el cobro de éstos.”

En este exhorto, el cual fue presentado por la Diputada Patricia Jurado, se hace mención también a la afectación en el ramo empresarial y el sector agrícola, de la zona norte del país.

“De acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, 2 mil 600 empresas se vieron afectadas por estos apagones. Afectación que repercute también en las trabajadoras y trabajadores de éstas. Además, como lo comentó la Diputada Paty Jurado, de las cerca de 4.8 millones de personas afectadas, hay trabajadoras y trabajadores del campo quienes, además de estar preocupados por la situación tan apremiante del agua en nuestro estado, suman ahora un problema más, por los cortes en la energía eléctrica. Por ello, es necesario que Gobierno Federal compense esta afectación ya que, si bien las condiciones climatológicas fueron el detonante de este problema, la falta de planeación, de previsión y la poca pericia con la que se manejó el tema desde meses atrás, han afectado directamente a la población de Chihuahua”, finalizó el Diputado Luis Aguilar

