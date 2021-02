Exigen investigación de inmunizaciones y acciones implementadas contra el COVID-19

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, en Sesión Ordinaria virtual, aprobaron la iniciativa de urgente resolución presentada por la diputada del PRI, Anna Elizabeth Chávez Mata, por la cual exhortaron al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), sea creada una política pública que tenga por objeto investigar y abatir la problemática concerniente con la falsificación de vacunas COVID-19, medicamentos, materias primas y campañas no oficiales de vacunación, ello en atención y cuidado de la salud de la población.

En la exposición de la iniciativa, la Legisladora señaló que a nivel mundial se vive una experiencia desgarradora, ya que la pandemia del virus COVID-19 ha cobrado ya dos millones de vidas. No obstante, como lo expresó el Secretario General de la ONU, “La ciencia cosecha éxitos y ya hay vacunas contra el COVID-19 seguras y eficaces, que deben considerarse bienes públicos mundiales, accesibles y asequibles para todos y todas”.

“Como resultado de los recientes avances en relación con la distribución y la aplicación de la vacuna, en México y en el mundo ha crecido la demanda por diagnósticos, medicamentos, fármacos, materias primas y aditivos que tienen por objeto detectar, prevenir y/o combatir el COVID-19, y con dicho aumento en la demanda desafortunadamente ha surgido una nueva problemática relacionada con la falsificación o alteración de los mismos, así como campañas falsas de vacunación realizadas por defraudadores o bandas delictivas”, continuó la iniciadora.

Refirió que lo mencionado, no es una problemática nueva, sin embargo por tratarse de una enfermedad ante la cual todas las personas están expuestas, la demanda se ha acrecentado y, con ello, el riesgo latente de los daños adyacentes a los que se expone la población al adquirir o utilizar vacunas, medicamentes y/o materias primas falsificadas o alteradas, así como aquellos que se dejen envolver por personas defraudadoras que ofrecen aplicar la vacuna a cambio de una prestación económica haciéndose pasar por personal de salud oficial.

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), cita que desde el inicio de la pandemia por COVID-19, se ha incrementado el peligro planteado por los medicamentos y productos médicos falsos; señalando que los grupos delictivos organizados se están aprovechando de la gran demanda en el mercado de medicamentos y productos de higiene y protección personal y están obteniendo beneficios con la venta de productos falsificados. Además de realizar fraudes en línea y estafas, así́ como delitos de venta por medios electrónicos; agregó la Legisladora.

Por último, la iniciadora agregó que, es por lo expuesto que se hace el llamado urgente a las autoridades competentes, para que se atienda a la brevedad la problemática citada, toda vez que la protección a la salud, es un derecho y una garantía Constitucional.

Comentarios