Pide Cocentro duplicar medidas ante aumento de casos y muertes por COVID-19

Luego de que ayer se registraran 33 y hoy 75 muertes por COVID-19 en la entidad, la mayoría en la Capital, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, Ricardo Perea, solicitó a la población extremar precauciones y no bajar la guardia ya que si bien no desconfían de las cifras de la autoridad se debe prevenir para no afectar de nuevo la economía local.

“Los comerciantes agremiados a Concentro son conscientes del riesgo que implica el estar en color amarillo debido a que se traduce en una mayor movilidad y aforos más grandes, aumentando con ello la posibilidad de contagio”, dijo.

El empresario local agregó que, se debe ser responsable con las medidas ya conocidas para mitigar los contagios, pues de volver a saturar hospitales por un repunte en contagios se afectará de nuevo a los comerciantes y familias que de ahí dependen.

Comentarios