Por: Luis Villegas Montes

Allá al principio, nos juraron que, santa, lucía Santa Lucía, pero al día de hoy, deslucida, la caricatura de aeropuerto si no diera risa daría rabia salpicada con lástima.

La obra inaugurada ciertamente no es el aeropuerto Felipe Ángeles sino la base militar que compartirá instalaciones con él;[1] lo confuso, lo ridículo, lo lamentable, es el circo que se montó con tres líneas comerciales para que tres de sus vuelos, sin pasajeros, hicieran inútiles piruetas en el aire durante tres horas.[2]

Porque, si no es un aeropuerto comercial, ¿para qué el circo de los aviones comerciales?; y si nada más era un coup de force “para demostrar que sí se pueden operar las tres pistas”, [3]

¿no habrá por ahí dos o tres aviones militares que sí funcionen y se prestaran al ridículo, capaces además de correr los riesgos sin comprometer civiles?

La verdad es que, haga lo que haga el Cabeza de Pañal sin Usar, lo hace mal.

Yo puedo entender que hace tres años, esos ingenuos (por no decirles más feo) —hartos de la corrupción, que creían de buena fe que sufragar por un expriísta, rodeado de expriístas, les garantizaba un mejor México —votaran por Andrés Manuel, ¿pero ahora? ¿De veras?

Sin que puedan faltar en este escrutinio, los priistas nostálgicos —o de closet— que dejaron de irle a ese Partido cuando empezó a perder las elecciones y ahora, cariacontecidos y sin posibilidades de recular, deciden que “no hay a quién irle”, como si sí hubiera habido opciones hace tres décadas. ¡Iletrados! ¡Payasos! ¡Hipócritas! (para no tener qué decirles imbéciles).

Si me preguntan porqué el PAN en este proceso, en esta hora, en este instante, les responderé lo mismo que hace treinta años: “porque no hay opciones, porque es el único Partido con vocación de serlo, a pesar de los infaltables maderos o javieres corral que merodean en cualquier instituto político”. Y me anticipo: “no, no es que el PAN sea el menos peor” (sé que, con mala fe, así se puede leer lo antedicho), es solo que el resto de partidos es una excrecencia de lo peor de México durante setenta años y cuya quintaesencia es esa reciclada podredumbre llamada MORENA.

Solo los débiles mentales, los ignorantes o los pobrediablos, pueden defender la noción de que la llamada 4T es una alternativa viable en este México de principios de siglo, dada la cantidad de retos que se avizoran en el futuro (mediato o inmediato).

Volviendo al tema de Santa Lucía, a pesar de los supuestos ajustes derivados de la pretendida austeridad republicana, en 2020, la SEDENA incrementó el presupuesto para el aeropuerto un 128% más de lo que tenía previsto.[4] Sí, leyó usted bien: el cálculo original fue erróneo y se rebasó de tal modo que, por cada peso, se gastaron dos pesos con veintiocho centavos. ¡Un yerro superior al 125%! ¿No fue ese, acaso, el argumento para cancelar el AICM? ¿Cuál es la diferencia? Si se afirma que la corrupción, diré que lo que se iba a robar la iniciativa privada se lo está robando el Ejército, con el agravante de que cuando un gobierno civil quiera poner un alto a su voracidad, no va a poder hacerlo.

Como nunca, un gobierno le ha apostado a los milites para la estabilidad. A cambio, una tras otra, las canonjías se incrementan año tras año y a la seguridad interior (Guardia Civil), le han seguido, como fichas de dominó, las aduanas, los puertos y las megaobras. Además de controlar el tráfico de estupefacientes y el contrabando, el Ejército es dueño, ahora, de la distribución al menudeo y del comercio marítimo y transfronterizo.

Lo que AMLO ha hecho, más allá de la irresponsable demagogia, es pagar por anticipado la fuerza necesaria para mantenerse en el poder hasta el día de su muerte; quien piense lo contrario es un ignorante y, por ende, desconoce lo que diría Camilo José Cela: “Quien no haya sido soldado de Infantería quizá ignore lo que es sentirse amo del mundo a pie y sin dinero”. Eso era antes, para el 2021, los “guardaditos” del Ejército acaban de crecer un mil por ciento.[5]

Les acabamos de poner a los soldados ruedas, alas y miles de millones de pesos en los bolsillos. En esas estamos y a ver quién los para. Idiotas.

