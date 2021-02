Descubren que las personas pueden interactuar cuando duermen

HispanTv

Un grupo de científicos de Estados Unidos ha descubierto que las personas pueden comunicarse y dar respuestas a las preguntas mientras duermen.

Se trata de un fenómeno, denominado “sueños interactivos”, cuyo estudio fue publicado el jueves, 18 de febrero, en la revista Current Biology.

Según precisan los investigadores de la Universidad del Noroeste (EE.UU.), durante la etapa de sueño de movimientos oculares rápidos (REM, por su sigla en inglés), es posible “interactuar” y “participar en una comunicación en tiempo real”.

El autor principal del estudio, Ken Paller, afirma que la mayoría de la gente cree que esto no sería posible, que las personas se despertarían cuando se les hiciera una pregunta o no responderían, y que no comprenderían una pregunta sin interpretarla incorrectamente.

Sin embargo, las pruebas de comunicación bidireccional, realizadas entre 36 participantes durante 57 sesiones, demuestran que las personas mientras sueñan son capaces de comprender preguntas, participar en operaciones de memoria de trabajo y producir respuestas.

“Nuestro objetivo experimental es similar a encontrar una manera de hablar con un astronauta que está en otro mundo, pero, en este caso, el mundo está completamente fabricado sobre la base de recuerdos almacenados en el cerebro”, señalan los científicos.

