¿Cuántos futuros quarterbacks titulares hay en el Draft 2021?

Jeff Legwold

ESPN

El escenario más probable en la posición de quarterback para los Denver Broncos en el 2021 sigue siendo Drew Lock, a pesar de cualquier llamada que se haya hecho a otros clubes.

Eso no significa que no pueda cambiar, si resulta que una de esas llamadas se convierte en algo más.

Y tampoco significa que los Broncos no perseguirán a un quarterback con la novena selección global. Simplemente, una persecución de los mejores quarterbacks en este draft podría ocurrir antes de que llegue ese noveno turno, y cualquiera elegido a partir de allí necesitará de mucho trabajo, incluso, para ganarse un rol de suplente con el equipo.

Como lo dijo recientemente el analista para ESPN, Mel Kiper Jr.: “¿Quarterback? Este año hay cinco [en] primera [ronda] y quizás Kyle Trask en la segunda vuelta, y muchos, muchos tipos”.

Y cuando se le preguntó si la distancia entre el quarterback mejor calificado –Trevor Lawrence de Clemson– y el resto de los potenciales reclutas de primera ronda seguía allí, Kiper señaló simplemente, “Sí, sí está allí”.

Así que, de la mano con Mel, así es como la tabla de evaluaciones de quarterback ha empezado a tomar forma:

Al tope de la lista

Jugadores: Trevor Lawrence, Clemson; Zach Wilson, Brigham Young; Justin Fields, Ohio State; Trey Lance, North Dakota State; Mac Jones, Alabama.

Lo que dice Kiper: “Con Justin Fields, no veo la progresión del año pasado a este que yo esperaba, y aunque tuvo algunos momentos realmente buenos, hubo un par de partidos donde hubo preocupaciones, también. [Trey] Lance podría ser el jugador más difícil de evaluar en cualquier posición, dado que apenas tiene 20 [años de edad] y jugó apenas un partido este año. Pienso que deberá sentarse un año o dos, sin importar dónde sea elegido. Y Jones, realmente se ayudó bastante durante la semana del Senior Bowl”.

Así es como lo veo yo: Para un equipo como los Broncos, quienes se han involucrado en la conversación de algunas propuestas de canje de quartrback en las semanas recientes y todavía están decidiendo si Lock puede hacer lo que necesita para avanzarlo en la curva de desarrollo, Lawrence se presentaría como la única solución inmediata entre los novatos en este grupo. Hay otros potenciales titulares en la tabla, como Wilson, pero, después de Lawrence, quien probablemente sea elegido con el primer turno, la decisión se dificulta. ¿Valdrían la pena todas las dificultades que conlleva cualquier otro de los quarterbacks para dejar a los Broncos en una mejor posición ya sea para el 2021 o 2022 de lo que están ahora con Lock?

El segundo grupo

Jugadores: Kyle Trask, Florida; Kellen Mond, Texas A&M; Jamie Newman, Wake Forest/Georgia; Davis Mills, Stanford.

Lo que dice Kiper: “Después de ese primer grupo, ves a algunos con tipo de reserva con el potencial de convertirse en más en la situación correcta, y si progresan en su desarrollo. Pongo a [Kellen] Mond en esa categoría, un jugador como [Jamie] Newman, quien fue uno de los jugadores que optó por no jugar después de transferir a Georgia. Davis Mills, un tipo como Mills es un jugador que creo que incluso entre los equipos de la NFL habrá una gran variedad en su evaluación, dependiendo de lo que cada equipo busca en un quarterback”.

Así es como lo veo yo: Después de observar el video de juego, con mucha evaluación por delante, Trask podría ser el único quarterback disponible después de los primeros cinco, que encuentre un lugar en la segunda ronda. Después de eso, este grupo podría constar de selecciones de tercera ronda, y de tercer día. Existe una curva de desarrollo, y ciertamente se puede hallar a titulares futuros para ser desarrollados, pero en términos de la decisión de quarterback para los Broncos en el 2021, ninguno de esos jugadores podría tener gran impacto, incluso como suplentes.

Más abajo

Jugadores: Sam Ehlinger, Texas; Ian Book, Notre Dame; Shane Buechele, SMU; Feleipe Franks, Arkansas; Peyton Ramsey, Northwestern; Davis Cheek, Elon; K.J. Costello, Mississippi State.

Lo que dice Kiper: “De nuevo, si miras la tabla, y me gustan algunas de las cosas que chicos como [Sam] Ehlinger e [Ian] Book hicieron en contra de talento de calibre NFL sobre el campo. Pero en el gran cuadro, estás en una situación este año donde la distancia entre los de primera ronda a [Kyle] Trask, y luego desde Trask a los otros es significativa cuando se habla de rondas enteras y dónde se hallan, en términos de desarrollo. No significa que no se vaya a acertar en algunos de estos tipos, pero hay mucho trabajo por delante en el desarrollo de muchos de estos chicos”.

Así es como lo veo yo: Se trata de un grupo de jugadores donde la decisión de reclutarlos o no dependerá únicamente de si los equipos creen que pueden reparar aspectos de sus juegos como para poder funcionar en la NFL. Estos jugadores deberán progresar más allá de un currículo limitado en el juego aéreo en términos de lo que se les pidió hacer –progresiones, protecciones– a menudo frente a defensivas con menor calidad.

