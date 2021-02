Continúa esta semana recepción de documentos para Programa Alimentario del Adulto Mayor

– El plazo será hasta el próximo 26 de febrero

El pasado lunes 16 de febrero, el Gobierno Municipal inició el periodo de recepción de documentos, en los diferentes centros de atención, para inscribirse en el Programa Alimentario del Adulto Mayor; apoyo que, hasta el momento, han solicitado 5 mil 104 abuelitos.

Aunado a lo anterior, se informa a todas las personas interesadas, que deseen recibir la ayuda alimentaria, que el plazo para hacer la solicitud continuará hasta el próximo 26 de febrero. Asimismo, se les recuerda lo siguiente:

BASES:

DE LAS Y LOS SOLICITANTES

Podrán participar personas que tengan 60 años cumplidos al registro de la solicitud, que residan con domicilio fijo en el Municipio de Chihuahua.

El registro deberá hacerse sólo de manera personal o por medio de algún conocido, familiar o tutor que el solicitante y/o beneficiario autorice mediante escrito. No se aceptarán listados de ningún grupo o institución, persona o asociación, o residentes de casas de cuidado. No se admitirá un representante para más de un solicitante y/o beneficiario.

El solicitante no deberá contar con algún apoyo similar ya sea Estatal, Federal o Municipal, pudiendo ser susceptible del retiro del apoyo en el momento de identificar tal situación de duplicidad de apoyos.

DE LOS REQUISITOS Y LA DOCUMENTACIÓN (en original y copia)

DE LAS Y LOS SOLICITANTES:

CURP (Con nombre completo).

Identificación oficial vigente con fotografía. (Credencial de elector, pasaporte, cartilla de servicio militar, cédula profesional), o bien carta de identidad expedida por el Gobierno Municipal de Chihuahua con una antigüedad máxima de 1 año.

Comprobante de domicilio preferentemente luz o agua (con una antigüedad no mayor a tres meses) o recibo predial reciente.

Demostrar la necesidad de apoyo mediante estudio socioeconómico elaborado por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

Escrito libre y/o Carta poder debidamente llenada y firmada, en caso de nombrar conocido, tutor o familiar quien deberá también presentar identificación oficial vigente con fotografía para realizar la presentación de la documentación, que en caso de enfermedad o por causas de fuerza mayor, al beneficiario no le sea posible asistir personalmente.

DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

CENTROS DE ATENCIÓN

Salón de Usos Múltiples Genaro Vázquez

C. Socialismo s/n (Juan Escutia y Tecnológico)

Col. Villa Nueva

2. Auditorio Municipal Luis H. Álvarez

C. Miguel Ángel Olea #211, Esq. Con Avenida Cuauhtémoc

Zona Centro.

3. Centro Comunitario Riberas de Sacramento

Calle Rio San Francisco esquina con calle Río Gambia

Col. Riberas de Sacramento

4. Centro Comunitario Vistas Cerro Grande

C. 72 ½ y 2da

Col. Vistas Cerro Grande

5. Comandancia Sur

Ave. Carlos Pacheco Villa #8800

Col. Lealtad II

Centro Comunitario Chihuahua 2000

Simon Sarlat Nava 702

Col. Chihuahua 2000 I Etapa

Salón Usos Múltiples Corredor Homero

Ramón Córdova y Av. Homero

Col. Revolución

Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM)

Punta El alamillo y Punta Las Guardias

Col. Punta Oriente

Gimnasio Adaptado

Calle Chapultepequito 1903, El Palomar

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Para el caso de la zona urbana será del lunes 15 de febrero al viernes 26 de febrero de 2021, de 09:00 am. a 3:00 pm.

En el caso de la zona rural del Municipio de Chihuahua, la Dirección de Desarrollo Rural fungirá como dependencia auxiliadora de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación en lo concerniente a la ejecución del programa “PROGRAMA ALIMENTARIO Y DEL DESARROLLO HUMANO PARA EL ADULTO MAYOR 2021”. A efectos de lo anterior, la Dirección de Desarrollo Rural podrá establecer mecanismos y formas de ejecución diversos a los aquí planteados, dentro del período de recepción que comprende del 15 de febrero al 26 de febrero del 2021, así como en cumplimiento a los requisitos plasmados en esta convocatoria.

PROCESO DE RECEPCIÓN:

Se otorgará una beca por familia; salvo casos excepcionales, los cuales deberán presentar una carta ante el Comité de Validación explicando los motivos, y este será quien determiné el otorgamiento de la beca a otro(s) integrante (s) de la familia.

Todas las solicitudes de aquel solicitante que se registre más de una vez serán canceladas.

No se aceptará ninguna solicitud con documentación incompleta. Los interesados podrán ser notificados por escrito sobre el requerimiento de alguna aclaración.

La Dirección de Desarrollo Humano y Educación, podrá instalar otros lugares de recepción de documentación posterior a las fechas señaladas dando aviso a los integrantes del comité de validación de los mismos.

PUBLICACIÓN

La lista de las personas beneficiarias será publicada el domingo 14 de Marzo de 2021 en el diario de mayor circulación del Municipio de Chihuahua y en la página web de la Presidencia Municipal de Chihuahua: http://www.municipiochihuahua.gob.mx y en la siguiente dirección http://www.facebook.com/Direccion de Desarrollo Humano y Educación

Al acudir a los centros, es necesario respetar todas las medidas sanitarias para evitar el contagio y la propagación del COVID-19, como evitar aglomeraciones, usar cubrebocas y respetar la sana distancia.

Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono: 072 extensión 6510, o bien, visitar la página web http://www.municipiochihuahua.gob.mx/convocatorias.

“Este Programa es público ajeno a cualquier Partido Político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”.

