Christopher Uckermann se declara antivacunas

La Botana

Christopher Uckermann dice que él no cree en la vacuna contra el covid-19, y que apuesta más por los medicamentos de origen natural, que no tienen reacciones adversas en el organismo.

El integrante de RBD declaró: “No creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el covid. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas”.

Uckermann dice que de niño sí le aplicaron vacunas, pero que actualmente ya no lo hará, ni nadie de su familia: “Las que me pusieron de chico, porque ya me las pusieron, pero hoy día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural, y definitivamente yo no me vacunaría. Nadie de mi familia se va a vacunar”.

