Santos acusa racismo contra Félix Torres en el Alfonso Lastras

Tras un altercado que provocó un par de expulsiones en el compromiso de la fecha 7 del Guardianes 2021, los Guerreros salieron en defensa de su compañero.

Santos Laguna acusó actos de racismo en el Alfonso Lastras. Sobre el final del partido entre Santos y San Luis, se inició un altercado que terminó en la expulsión de un par de futbolistas, uno de ellos, Félix Torres, quien agredió a unos de los jugadores potosinos. Una vez finalizado el compromiso, el propio Torres, así como el club y compañeros, aseguraron que la situación fue provocada por insultos racistas, mismos que esperan que sean investigados por la Liga MX.

“Lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando, me siento afectado y muy triste. Mis compañeros, no importa el color que yo tenga, me quieren así; ellos saben la persona que soy y el dolor que estoy sintiendo ahora mismo”, explicó Félix Torres.

“Amo mi color, quiero mucho a mis compañeros, porque ellos me decían que todo lo que hago siempre están respaldando. Quiero dejarles este mensaje para que no pueda seguir pasando esto en el fútbol, es algo que se ha venido repitiendo pero, si te lo dicen de la manera que lo recibes, en el momento del partido, te golpea mucho”, agregó el defensor ecuuatoriano.

Asimismo, Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegui, lamentó el tener que entrar al vestidor y encontrar a Torres entre lagrimas a causa de los insultos recibidos sobre el terreno de juego.

“No al racismo. Entrar al vestidor y ver a un jugador llorando por los insultos recibidos es realmente lamentable”, expresó.

Compañeros apoyan a Torres

En la conferencia de prensa en el Alfonso Lastras, el primero de los compañeros de Félix en dar la cara fue Mateus Doria, quien aseguró que situaciones como está no se pueden seguir repitiendo.

“No puede pasar en ningún lado, por favor revisen las cámaras, hubo actos de racismo. Todos somos iguales, eso ya quedó atrás, es antiguo; venimos a hacer nuestro trabajo y los de afuera no pueden hacer eso”

De igual manera, jugadores como Fernando Gorriarán y Carlos Orrantía, utilizaron las redes sociales para condenar el racismo y hacer responsable al cuerpo arbitral por permitirlo. El propio club y Dante Elizalde, presidente ejecutivo del mismo, también se apoyaron en las redes sociales para mandar un mensaje.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, aseguró que se realizará una investigación, tras la cuál, se castigará a los responsables, buscando evitar que se repitan más actos de racismo en el futbol mexicano.

