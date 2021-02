Quieren confundir con temas falsos de coberturas del gas: diputado

Ante el comentario de algunos especialistas que aseguran el gobierno federal no hizo el pago de garantía a coberturas por el precio del gas y ésto podría haber ocasionado la crisis de energía que se vive durante la actual semana, el diputado por Morena Benjamin Carrera, pidió no confundir las coberturas con la crisis que, desde 2012 se enfrenta por la falta de recurso propio.

“Me parece que quieren confundir y plantear que es un tema de falta de coberturas cuando el tema es más complejo, la situación es que con la famosa reforma energética que impulsó el PRI con apoyo del PAN ocasionan hoy insuficiencia en el país, del 2012 a la fecha la producción de gas natural se redujo un 30 por ciento en tanto que las importaciones de gas aumentaron 150% porque buscaban ganar más dinero que cuidar el recurso. Solo hicieron transas y contratos que siguen vigentes y se deben cumplir”, comentó.

El legislador local señaló que, sumado a la situación atípica del clima ya no se tiene gas y hoy México enfrenta una dura crisis.

“Se quiere vender la idea de que el actual gobierno rechaza invertir en energías sustentables pero, realmente sí se hace solo no se dice que son complementarias, hoy no soy rentables por sí solas para todo el país con el clima se evidencía que la energía solar y eólica no son autosuficientes ni se tiene la tecnología adecuada en el tema”, agregó.

Fue el lunes durante la mañana cuando la energía eléctrica comenzó a fallar en el norte del país, la CFE argumentó que se debía a la falta de suministro de gas proveniente de Estados Unidos, quienes se vieron afectados por una tormenta invernal, al respecto circuló en redes sociales el siguiente análisis: “El gobierno federal en sus análisis de eficiencias eliminaron el pago de la cobertura y si en efecto el costo del gas bajo 3 dlls pero solo de marzo a noviembre con el Frío el costo se fue a 200 lo cual es normal, pero ahora tenemos que pagarlo a precio spot, y es por eso que no es que no haya gas, pues no compraron la cobertura para cualquier crisis”.