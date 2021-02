Pide Jáuregui a federación prevenir más “apagones”

El secretario del Ayuntamiento César Jáuregui Moreno, refirió que ya basta de echar culpas a quien o por qué del apagón registrado al inicio de esta semana en el norte del país, por el contrario dijo que urge y las autoridades tomen medidas de inmediato para evitar vuelva a ocurrir.

Señaló que afortunadamente ya está pasando, pero debido a que generó importantes pérdidas en distintos sectores, es fundamental que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aplique las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir ni en Chihuahua ni en ninguna otra parte.

“Yo no puedo opinar mucho del tema pero, lo que sí sé es que esto debe servir de experiencia para que no se vuelva a presentar lo mismo, se habla de una falta de previsión en la compra de gas natural. Yo creo que debe de ser una importante para que la Comisión tome las medidas convenientes para que no vuelva ocurrir y darle vuelta a la página”, puntualizó.

