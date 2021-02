Mejorará temperatura para sábado y domingo: Protección Civil Municipal

– Para hoy viernes aún se mantendrán temperaturas bajo cero

De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, la Coordinación Municipal de Protección Civil informa que para hoy viernes aún se esperan temperaturas bajo cero durante la madrugada, mientras que el sábado y domingo podría mejorar el clima para la capital del estado.

La encargada del despacho de la dependencia municipal, Bianca Luz Nevárez Moreno, informó que para hoy 19 de febrero se pronostica que la máxima sea de 17°C durante el día con cielos parcialmente despejados, y la mínima llegue hasta los -2 grados Celsius.

Asimismo, señaló que las temperaturas mejorarán para los siguientes días, el sábado se espera que el termómetro suba hasta los 26 grados y descienda a los 4°C, para el domingo se pronostican 20 grados Celsius como máxima y 6 como mínimo, además de vientos que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

Cabe destacar que si bien durante el día el clima será más agradable, se recomienda a la ciudadanía no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas para evitar enfermedades típicas de la temporada, pues podrían confundirse con síntomas de COVID19.

Las recomendaciones son las siguientes:

Evita cambios bruscos de temperatura y abrígate bien

Toma bebidas calientes para mitigar el frío

No salgas de casa, a menos de que sea necesario

No expongas a menores o personas mayores a bajas temperaturas

Procura un lugar cálido para resguardar a tus mascotas

Come frutas y verduras ricas en vitamina “C”

