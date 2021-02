En el año 1 de la 4T, Salinas Pliego perdió duro. En 2020 se recuperó, y a los niveles que tenía con EPN

Por Efrén Flores

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego no tienen los mismos ingresos públicos que antes. En los primeros dos años del actual sexenio, comparado con los dos últimos años del peñanietismo, el negocio de Grupo Salinas por contratos del Gobierno federal se redujo una tercera parte. Sin embargo, las cifras oficiales indican que poco a poco, el conglomerado del segundo hombre más rico de México está retomando el nivel de ingresos que acostumbraba tener.

Las compañías de Ricardo Salinas Pliego no se salvaron del tijeretazo presupuestario que derivó de la política de austeridad republicana del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En 2019 y 2020, los ingresos netos por contrato público federal de Grupo Salinas cayeron 33.5 por ciento real en comparación con el periodo 2017-2018. Lo anterior implica que en dos años, el grupo de Salinas Pliego perdió 887.6 millones de pesos en ingresos públicos.

Pese al descalabro general, las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que aún en un clima de recesión económica que se agravó con la pandemia de COVID-19, los negocios entre Grupo Salinas y el Gobierno federal tomaron un segundo aire.

Mientras que entre 2018 y 2019 los ingresos netos por contrato público federal de Grupo Salinas cayeron 61 por ciento real al pasar de mil 301.3 a 521.2 millones de pesos, entre 2019 y 2020 sus ingresos repuntaron 127 por ciento al alcanzar mil 221.1 millones de pesos en el último año fiscal.

¿Qué significan estas cifras? Que aunque Grupo Salinas perdió ingresos en el primer año de Gobierno de AMLO, para el segundo año de mandato del político tabasqueño se recuperó con creces, de tal modo que los ingresos netos de 2020, aunque son más bajos (-11.5 por ciento real) que los ingresos netos de 2018, son más de dos veces superiores a los de 2019.

Entre los primeros años del actual Gobierno y los últimos años del sexenio pasado, unas de las diferencias más grandes en la composición del ingreso de Grupo Salinas por contrato público federal están relacionadas con los conceptos de los contratos y los procedimientos de licitación de los mismos.

En el caso de los conceptos de los contratos, los ingresos de Grupo Salinas dejaron de estar concentrados en partidas de publicidad oficial y con los años, a la par que dicho rubro de negocios fue reduciéndose, otras ramas del conglomerado de Ricardo Salinas Pliego prosperaron, como sucedió con los servicios de telefonía, Internet y TV de paga que proporcionó Total Play, o de las pólizas patrimoniales y de vida que proveyó Seguros Azteca.

En la siguiente gráfica es posible observar la evolución de los ingresos netos por objeto de contratación de Grupo Salinas, como proporción o porcentaje de los ingresos anuales del conglomerado por contratos con el Gobierno federal.

En términos reales, entre 2017 y 2020, los ingresos netos de Grupo Salinas por publicidad oficial cayeron 118.5 por ciento. En cambio, los ingresos netos por pólizas de seguros fueron casi siete veces mayores (+683 por ciento) y los ingresos de otras ramas de negocio –que incluyen servicios digitales y empresariales especializados– casi fueron duplicados (+91.7 por ciento). Por su parte, los ingresos por servicios de telefonía, Internet y/o TV de paga aumentaron 9.3 por ciento real durante el periodo.

Entre los primeros años del actual Gobierno y los últimos años del sexenio pasado, la otra diferencia en los ingresos públicos de Grupo Salinas estuvo relacionada con la forma en que sus empresas obtuvieron contratos del Gobierno federal.

En 2017, por ejemplo, el 95 por ciento de los contratos públicos federales que obtuvo Grupo Salinas fue adjudicado de manera directa, o bien, le fueron dados sin concurso público de por medio. Para 2020, la proporción de adjudicaciones directas bajó a 79.5 por ciento.

Sin embargo, la diferencia más notoria está en la cantidad de ingresos relacionada con el tipo de procedimiento de contratación. Ello implica que a pesar de que en los últimos tres años hubo una reducción moderada de contratos adjudicados a Grupo Salinas, la cantidad de dinero por adjudicación directa fue mucho menor.

Dicho de otra manera: aunque en 2020 la mayor parte (79.5 por ciento) de los contratos públicos federales de Grupo Salinas fueron otorgados sin concurso público, la diferencia radical con lo observado en el periodo 2017-2019 es que los ingresos ligados a esos contratos dejaron de ser mayoría, de modo que mientras que en 2017 el 99 por ciento de los ingresos públicos netos de Grupo Salinas fue por adjudicación directa, en 2020 fue de 27 por ciento.

Las cifras oficiales indican que en 2020, Grupo Salinas se embolsó 889 millones de pesos netos por contratos de licitación pública, además de 330 millones de pesos por adjudicaciones directas, así como 2 millones de pesos más por procedimientos de invitación restringida.

LOS CLIENTES DEL GRUPO

Grupo Salinas y Ricardo Salinas Pliego han sido objeto de polémicas ante el escrutinio público, como lo fueron las investigaciones (2019) en Estados Unidos contra Banco Azteca y la Arrendadora Internacional Azteca por posibles beneficios irregulares ligados a la compra-venta de Grupo Fertinal, que supuso un desfalco millonario en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, o el actual adeudo de Grupo Elektra ante el fisco mexicano de 4 mil 916 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2011.

Pese a ello y a otras posibles fricciones con el Gobierno federal, Grupo Salinas y Ricardo Salinas Pliego están en buenos términos con la administración de López Obrador. El primero inició el sexenio con un acuerdo para distribuir tarjetas de subsidios gubernamentales a través de Banco Azteca, y el segundo es parte del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República.

Incluso, el Presidente AMLO defendió en varias ocasiones a Salinas Pliego. A finales de 2019, cuando se supo lo de Fertinal y hubo solicitudes de expulsión del empresario mexicano del Consejo Asesor Empresarial, el Presidente señaló que tratándose de “posibles vínculos” de corrupción descartaba modificar su relación con el magnate.

Otro ejemplo ocurrió el pasado martes, cuando López Obrador recalcó no tener información con respecto al supuesto adeudo fiscal de 40 mil millones de pesos de Grupo Salinas y de Salinas Pliego. “Es un asunto que está atendiendo el SAT, pero todos están ayudando, todos están contribuyendo, nadie se niega a contribuir”, explicó.

Poco antes, Ricardo Salinas Pliego publicó en sus redes sociales que no pensaba pagar “ni un rábano”, ya que según el empresario, su situación fiscal está al día. “Si empresas del grupo deben, pagarán, pero después de hacer uso de su derecho (apegadas a la ley) a defenderse de COBROS ERRÓNEOS” (sic), se lee en una publicación de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con Forbes México, Salinas Pliego tiene 5.4 por ciento más que en 2019. El empresario posee una riqueza valuada en 11 mil 700 millones de dólares, “para ubicarse como el segundo personaje más rico de México, por detrás de Carlos Slim y sus 52 mil 100 millones de dólares”, refiere (2020) la revista especializada en negocios.

La riqueza de Salinas Pliego no se explicaría, en buena medida, sin los contratos que sus empresas firman año con año con los distintos órdenes del Gobierno de México.

Entre 2019 y lo que va de 2021, además de los contratos para distribuir tarjetas de subsidios gubernamentales a través de Banco Azteca, o de los 954 millones de pesos que Total Play recibió del Gobierno capitalino para la adquisición de sistemas de video-vigilancia para el Centro Integral de Monitoreo (C5), Grupo Salinas celebró 178 contratos con distintas instituciones del Gobierno federal, por un monto bruto (con IVA) de al menos 2 mil 139 millones 352 mil 413 pesos, de acuerdo con cifras del portal de compras gubernamentales CompraNet.

Entre los principales clientes (2019-2021) del consorcio que incluye a 22 grandes empresas, están las secretarías de Educación Pública (SEP), de Gobernación (Segob) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

Por empresa del Grupo Salinas, en lo que va del sexenio de AMLO y de acuerdo con la información disponible, Seguros Azteca es el negocio que más ingresos brutos amasó, con un monto total de 1 mil 217.4 millones de pesos o el equivalente al 56.9 por ciento de los ingresos registrados entre 2019 y lo que va de 2021.

Le siguen los Estudios Azteca con 514.3 millones de pesos (24 por ciento); Total Play con 237.5 millones de pesos (11.1 por ciento); TV Azteca con 151.2 millones de pesos (7.1 por ciento); y Totalsec con 18.9 millones de pesos (0.9 por ciento).

En la siguiente tabla es posible consultar la información y los cálculos utilizados para la elaboración de este texto, incluidas las discrepancias del gasto en materia de publicidad oficial dependiendo de la fuente de consulta, que se refieren en el apartado “Publicidad oficial”.

¹De acuerdo con cifras de CompraNet.

²De acuerdo con cifras de la SFP.

³Dato disponible en CompraNet al 15-02-21.

⁴De diciembre de cada año a diciembre de 2020.

⁵Incluye la adquisición de metales, transmisiones temporales de contenido televisivo ajeno a publicidad oficial y servicios especializados (digitales y/o de negocios).

N/A: No aplica; N/D: No Disponible.

NOTA. Todas las cifras monetarias están expresadas en pesos corrientes, salvo en los apartados que indican ajuste inflacionario.

FUENTE. Elaboración propia con información de Grupo Salinas (https://bit.ly/3789SBf), CompraNet (https://bit.ly/3jJsVXC), SFP (https://bit.ly/2N9C5Re) e INEGI (https://bit.ly/3pmELbf).

