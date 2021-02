Francisco Flores Legarda

“No les conviene que seamos libres y no lo pueden evitar.

Jodorowsky

El lunes 15 de febrero dio inicio la campaña nacional de vacunación para detener la pandemia del Covid 19, proceso de vacunación que durará varios meses. Una campaña no exenta de obstáculos, unos estructurales heredados del neoliberalismo, otros individuales, de quienes se regocijaron en esa estructura.

La campaña de vacunación será una hazaña o no será.

Una hazaña del sistema nacional de salud que se reconstituyó para superar el abandono propiciado por la estrategia privatizadora y anticonstitucional de la salud pública.

Una hazaña de la diplomacia que ha tocado todas las puertas de gobiernos y laboratorios para acercar las vacunas a la población, sin distinguir clase social, creencias religiosas o preferencias sexuales, el orden de gradación es por edades.

Hazaña de una logística instrumentada por las Fuerzas Armadas para evitar, en lo posible, la desviación burocrática y la comisión de delitos.

Es, también, una hazaña moral al poner atención en el otro con amor y justicia (Iris Murdoch*) sin lugar a la autorreferencia umbilical. Así despeja el vacío moral en el que nadan corrientes del pensamiento político contemporáneo (Aquí una digresión. Tengo muy presente, cuando mi maestro de Ciencia Política -Arnaldo Córdova- insistía en la autonomía absoluta de la política respecto de la ética. Absortos, sus alumnos participábamos de un dogma. Se trataba de una verdad revelada y no se advertía del vacío al que nos precipitaba. No había cuestionamiento. Sin embargo, él como marxista, no advertía que esa adopción lo inscribía en un marco trascendente, es decir ético, de ahí el atractivo de sus clases)

Y lo más sobresaliente y emotivo de esta campaña nacional, es la hazaña de un Pueblo que, con esperanza comedida y paciente, hace fila para acceder a la dosis de vacunación. El refunfuño de quienes se sienten superiores se ha expresado y se ven muy mal. La congregación incluyente de miles y miles de mexicanos haciendo fila sumará millones. En una identificación nacional no vista desde el 18 de marzo de 1938, cuando el Gral. Lázaro Cárdenas expropió el petróleo.

Salud y larga vida

Profesor oposición de la Facultad de Derecho de la UACN.

