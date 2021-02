Confirmado primer caso de coronavirus aquí en la Asamblea Municipal de Parral

Empleados de la Asamblea Municipal de Hidalgo de Parral expresaron su preocupación de que el contagio se propague, ya que no se están tomando las debidas precauciones.

Señalan que una doctora que fue la contagiada tenía síntomas desde hace días, por lo que la enviaron a su casa, pero volvío a la Asamblea este jueves para tomar un curso donde la presidenta del organismo no le exigió presentar la prueba de covid, poniéndo en riesgo a todo el personal. No fue sino por la presión de los trabajadores que la presidenta decidió devolverla para que se realizara la prueba, la cual resultó positiva

El temor de los empleados y funcionarios que pidieron guardar el anónimato para evitar represalías, es que no se están atendiendo las medidas preventivas para acceder a las instalaciones que no cuenta con tapete sanitizante, y el térmometro, asi como el oxímetro no fucnionan.

Asimismo, señalaron que las personas que acuden a realizar algún trámite no utilizan el cubrebocas, como tampoco lo hace personal que omite esta medida.

Mientras la inconformidad y la preocupación crecen entre el personal, el secretario de la Asamblea les comunicó que deben continuar laborando pese a que no hay condiciones de prevención, mucho menos opciones para que les practiquen pruebas y descartar más contagios.

Dentro de dos semanas se sumarán 15 personas más a los trabajos de la Asamblez, por lo que se saturarán las instalaciones ya que espacio es reducido y no se puede guardar la distancia pemritida.

Comentarios