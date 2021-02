Macías, con la misma hambre de gol de ‘Chicharito’ Hernández

ESPN

El defensa de Chivas, Jesús Sánchez consideró que ve en José Juan Macías la misma hambre de gol que Javier ‘Chicharito’ Hernández, luego de compartir vestidor con ambos jugadores, destacó que el instinto de gol y ser punzante en el área son características que ambos delanteros comparten, además de la movilidad y el buen posicionamiento en el ataque.

“Lo que puedo ver es que los dos tienen hambre de gol. ‘Chícharo’ era un jugador que se movía muy bien, que buscaba siempre ser punzante al ataque y José también lo es. Esa característica encuentro en los dos, me tocó jugar con ‘Chícharo’ en Tapatío y ese siempre fue su fuerte, la movilidad, y buscar estar siempre en posición de anotar. Ahora lo ha hecho bastante bien también José Juan”, señaló

Respecto al momento que vive Chivas en el Guard1anes 2021, el ‘Chapo’ destacó que podrían tener al menos un par de puntos más, sin embargo, consideró que el fútbol no se trata de lo que uno merezca.

“Creo que, de merecer, un par de puntos más, pero sabemos que el fútbol no es de merecer, es de hacer. Tenemos que corregir las cosas que nos han afectado para no tener esos puntos y solo eso, lo he repetido mucho, pero creo que no existe otra línea más que el trabajo”, agregó.

Comentarios