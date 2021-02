Raperos Akil Ammar y El David Aguilar, alzan la voz en contra de los feminicidios

24 HORAS

Akil Ammar y El David Aguilar le cantan a Ellas; el single narra la historia de seis mujeres que perdieron la vida debido a la violencia de género.

El rapero Akil Ammar, en conjunto con El David Aguilar, presentan: “Ellas”, tema que narra las historias de Karla, Brenda, Bárbara, Sandra, Marta y Samanta, seis mujeres que perdieron la vida en manos de la violencia de género. En una entrevista con 24 HORAS, los cantantes hablaron sobre su experiencia realizando la canción, así como el impacto que buscan crear con este tema.

El MC mexicano aseguró que, además de dar a conocer las historias de las víctimas, “Ellas” es un llamado de atención hacia las autoridades y los hombres machistas: “Esta canción es una especie de reclamo direccionado hacia los hombres en general, al corazón de la cultura machista. Le hablamos al hombre como grupo social y también al gobierno, que tiene mucha responsabilidad y que no se puede dejar de señalar. Debemos hablar de ello con el protagonismo que se merece, por la delicadeza y la gravedad del mismo.”

La composición del tema corrió a cargo del rapero, quien recopiló la historia de seis mujeres, de diversas edades y entornos sociales, que fallecieron debido a la violencia de género; posteriormente invitó a El David Aguilar a formar parte de este tema. “Él me invitó a colaborar al mandarme unas cuantas estrofas, mismas que escuché inmediatamente. En ese momento, traté de descubrir qué podía sumar, se me ocurrió hacer una especie de estribillo que se repite después de cada dos historias contadas en la canción; este coro está dedicado a los hombres y dice que no es posible que no tengan el valor para actuar y solucionar esta situación o que por lo menos, si no quieren actuar, no estorben a los esfuerzos que otros hacen.”

A UN MES DEL DÍA DE LA MUJER

El 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer, es una fecha que suele ser escenario de protestas y marchas por parte de colectivos feministas, mujeres, madres y niñas para exigir cambios en las condiciones de vida de las mujeres, se preguntó a los músicos por qué no esperaron para lanzar Ellas.

“Me parece que es un tema al que le debemos dar atención diaria, no es un problema esporádico ni que sólo ocurra un día. No es un problema nuevo y no es un problema del que nos estemos “colgando” debido a que es de actualidad.

En realidad no importaba ni el momento ni el año en que lanzáramos esta canción, porque siempre será vigente y necesaria. La creamos para intentar mover la mente de todo el que la escucha, crear conciencia e incluso darle ánimos a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de algún abuso, para que puedan alzar la voz y denunciar”, Akil comentó.

Por su parte, el cantautor nominado a un Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum del Año, El David Aguilar, explicó que “haber lanzado una canción como ésta cerca del 8 de marzo podría ser interpretado como que nos estábamos aprovechando de la fecha para hacer negocios o ganar fama. Me parece que fue mejor lanzarla antes para asegurarnos de que está entregando el mensaje correcto y contribuyendo a la conversación y a la solución de un fenómeno tan doloroso como lo son los feminicidios.”

El video musical de la canción muestra ilustraciones de las seis mujeres mencionadas en la historia, al respecto el rapero explicó: “teníamos que ser muy cuidadosos si queríamos sacar un visual sobre la canción puesto que no había muchas opciones para representar un problema de esta magnitud. Se me ocurrió contactar a una amiga cercana, Isis Hereria, que es diseñadora, y hacer seis dibujos sencillos que representarán a cada una de las mujeres presentes en el tema. Es un video muy sencillo que creo que quedó muy bonito y no desvía la atención de lo verdaderamente importante: Sus historias.”

Por su parte, Ammar agregó que “todos hemos sido parte del problema cuando tenemos estas conversaciones, o incluso cuando se ve a la mujer como un mero objeto sexual. Estas conversaciones deben terminar y justo por eso creamos este tipo de canciones. El cambio comienza con uno mismo, no podemos seguir exigiendo justicia cuando nosotros mismos no hemos cambiado.”

Para finalizar, ambos artistas compartieron su perspectiva sobre el futuro de México en materia de violencia de género y sobre la esperanza de que, algún día, no haya feminicidios. “Mientras no haya justicia, mientras los crímenes continúen impunes y no alcemos la voz, siempre estaremos lejísimos de un México en donde no haya violencia de género. Sería una mentira decir que no es un problema porque ya han sido muchos años con la misma situación y no se puede solucionar de un día para otro, por ello debemos empezar a construir un cambio desde nosotros mismos.”

“El tema de los feminicidios es uno de los principales que se debe tocar en las conversaciones entre hombres, porque es donde habita el machismo. Debemos ir rompiendo esas barreras tan arraigadas a la cultura machista en nuestras conversaciones y nuestro proceder entre hombres. Debemos romper esa confidencialidad que se gesta entre los hombres y que quizá sin darnos cuenta, muchos hemos alimentado y defendido el machismo en diferentes grados; al final, y como todo, este problema se presenta en una escala de grises. Es importante que la conversación entre los hombres empiece a cambiar, yo mismo me sorprendo porque veo que poco a poco el machismo se comienza a disipar, en acciones pequeñas, como no hacer ciertos comentarios o actuar de cierta manera”, El David Aguilar, músico.

Jonathan Rojas es un rapero mexicano que creció en las calles de la Colonia Obrera en la Ciudad de México, y que ahora rapea bajo el pseudónimo de Akil Ammar. El MC está involucrado en el mundo del rap desde 1996, cuando ingresó al Grupo LifeStyle.

El David Aguilar es un cantautor oriundo de Culiacán, Sinaloa que ha deleitado al público desde 2003. En el 2005 fue nominado a los Latin Grammys en cuatro categorías entre las que se encuentran Canción del Año y Mejor Artista Nuevo.

