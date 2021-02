LUCERO CALDERÓN

Excélsior

https://www.excelsior.com.mx/funcion/que-se-sepa-la-verdad-gloria-trevi/1432928

La cantante trabaja en su bioserie en la que se abordará el encarcelamiento acusada de supuesto abuso de menores.

Gloria Trevi siente que la vida le ha permitido experimentar tanto cosas buenas como cosas dolorosas y la madurez que tiene hoy en día le ha hecho ver que ha cometido errores que ya no puede remediar, pero sí plasmar en la pantalla chica para que su público vea lo que la motivó a tomar ciertas decisiones que cambiaron su rumbo. Esto gracias a su bioserie que está en pleno desarrollo.

Estoy súper entregada y no pretendo que en la bioserie salga como una persona que nunca cometió un error, sino todo lo contrario. Quiero que se comparta no mi verdad, sino la verdad”, expresó Gloria Trevi.

Teniendo como productora a Carla Estrada, quien ha viajado a Estados Unidos, donde radica la cantante, para realizar una serie de entrevistas que ayuden a la creación de los guiones de la serie, Gloria Trevi dejó en claro que con este proyecto se van a abordar desde sus inicios, su implicación y encarcelamiento en la década de los 90 en casos de abuso, corrupción y secuestro de jovencitas como supuesta cómplice del productor Sergio Andrade.

Les voy a contar desde cuando inicié con mis sueños, cuando los empecé a realizar y cuando esos sueños se convirtieron en una pesadilla, en cómo sobreviví a eso y cómo te levantas humillada, pero te levantas”, complementó Trevi, quien ayer festejó su cumpleaños 53.

Asimismo, la intérprete de Me río de ti y El recuento de los daños abrió su corazón y compartió cuál ha sido el momento del que más ha aprendido.

Yo creo que la que más me ha enseñado en la cuestión del dolor es poner la confianza en las personas equivocadas y cuando la pones, terminas traicionando sin querer a la gente que de verdad te quiere. Entonces yo diría que no pongas tu amor ni tu cariño en alguien que no se lo merece, eso es lo mejor que yo podría decir y sin embargo, dentro de las cosas bonitas, positivas, está decir que nunca se rindan”, subrayó.

Cabe destacar que Gloria Trevi, la cantante regiomontana que se dio a conocer en sus inicios por ser irreverente y portar siempre medias rotas y botas, ofrecerá este 27 de febrero un concierto virtual que llevará por nombre Gloria Trevi in Da House.

Estoy nerviosa, emocionada y muy sensible porque nunca me he presentado sin sentir al público, sin embargo esto es Trevi in Da house, o sea, voy a estar en tu casa. Siento que estará muy íntimo y de repente eso me puede poner un poquito más atrevida en algunos momentos y sinceramente creo que habrá muchas cosas que serán espontáneas”, detalló Gloria de los Ángeles.

DEL CONCIERTO

Gloria in Da House

27 de febrero

20:30 horas

Concierto virtual a través de eticketLIVE

Costo de boletos: 280 y 400 pesos

Comentarios