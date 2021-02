“No defienda a un violador”, exige víctima de Félix Salgado a AMLO. Esto no es “guerra sucia”, le dice

SinEmbargo

Luego de que se confirmara el registro de Salgado Macedonio como candidato a Gobernador, mujeres militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) emitieron un comunicado para repudiar la postulación.

Por Claudia González

Ciudad de México, 16 de febrero (RT).- La confirmación del registro como candidato a Gobernador del senador Félix Salgado Macedonio, a pesar de que enfrenta varias denuncias por abuso sexual que incluye una por violación, desató una serie de reclamos contra el Presidente de México, Andrés Manuel López, y su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en medio de un creciente clima de indignación de los feminismos en este país por este caso.

“Le pido que sea serio y que se ponga en el lugar de la víctima, no puede defender a un violador, todo esto me ha dañado, me ha jodido la vida”, advirtió Basilia, la mujer que en noviembre del año pasado denunció al hoy candidato.

“Que no se siga diciendo que esto es una guerra sucia y parte de la contienda electoral, lo que dije no es mentira, voy a seguir dando batalla hasta que se me escuche, aquí hay un violador y como tal se le tiene que tratar”, agregó al anticipar que podría buscar asilo político en otro país ya que teme por su vida en caso de que el candidato gane las elecciones y obtenga más poder como Gobernador.

La denunciante ofreció una conferencia de prensa después de presentarse ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para ampliar su acusación al interior del partido y en presencia de los abogados de su presunto agresor. Sin embargo, el mismo día se ratificó la candidatura de Salgado Macedonio a gobernador de Guerrero, un estado ubicado en el sureste del país, con miras a los comicios del próximo 6 de junio.

Esto implica que Morena no esperó a que concluyeran los procesos judiciales y exoneró por anticipado al dirigente político para postularlo, sin tomar en cuenta ni siquiera a las militantes partidarias, entre las que se encuentran legisladoras y funcionarias, que han impugnado de manera recurrente esta decisión.

Por eso, Aimé Vega Montiel, abogada de la víctima, aseguró que Morena simplemente armó una simulación, ya que en ningún momento se analizó seriamente impedir la candidatura del acusado. “Es evidente la protección”, dijo.

También aclaró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación por parte de las autoridades judiciales de Guerrero sobre la supuesta prescripción de la causa iniciada por la víctima por hechos ocurridos hace 22 años.

Antes de la conferencia de prensa, un grupo de activistas realizó la performance “Un violador en el camino” como muestra de repudio a Salgado Macedonio, pero las movilizaciones feministas continuarán tanto en Guerrero como en la Ciudad de México bajo el lema “un violador no puede ser Gobernador”.

DENUNCIAS

Esta es la tercera ocasión en la que Salgado Macedonio, de 64 años, se postula como candidato en Guerrero. Ya lo hizo en 1993 y 1999, pero en ambos casos perdió frente a los abanderados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Comentarios