Cenace advierte apagones a partir de las 18:00 horas en 12 estados del país

El operador del sistema eléctrico Cenace anunció que, debido al aumento en la demanda, se realizan cortes rotativos que podrían concluir cerca de la medianoche.

“Ante el aumento de la demanda en el pico vespertino y nocturno, es decir, a partir de las 18:17 h de hoy, y para conservar el balance carga-generación se llevan a cabo cortes de carga rotativos en las regiones del norte y hasta occidente y oriente del país, en coordinación con CFE, afectando el suministro eléctrico a los usuarios. Estas acciones operativas se prevén concluyan alrededor de las 23:00 h, conforme la demanda lo permita”, informó el organismo.

No obstante, añadió, “se garantiza que las áreas estratégicas no serán afectadas. Cenace reitera la solicitud de apoyo a la población en general y al sector industrial para la reducción en el consumo de energía eléctrica no esencial, lo cual contribuirá a la seguridad y continuidad en el Sistema Interconectado Nacional y, por ende, del suministro”.

En medio de un prolongado apagón que acentúa las afectaciones por las bajas temperaturas en el norte del país y en Estados Unidos, el Cenace señaló a las 18:33 horas que el Sistema Interconectado Nacional se declaró en Estado Operativo de Emergencia por bajo Margen de Reserva Operativa.

