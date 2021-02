Vuelven a especular sobre la maternidad de los hijos de Ricky Martin

La modelo venezolana Eglantina Zingg sigue siendo señalada como la donante de óvulos de Ricky Martin…

Con la exposición de sus hijos gemelos Valentino y Matteo en TikTok, Ricky Martin vuelve a ser objeto de especulaciones sobre quién es la madre biológica de los niños.

La prensa internacional lleva años cuestionando si su mejor amiga, la modelo venezolana Eglantina Zingg, sería la donante de óvulos para que él se convirtiera en padre mediante subrogación gestacional por primera vez en 2008.

A medida que Valentino y Matteo crecen se parecen más a Eglantina, de 39 años, por lo que algunos medios presionaron previamente al cantante para que confirmara que es supuestamente la madre de los niños.

Ricky siempre habló sobre la amistad que tiene con Zingg, y cuando se le preguntó quién fue su madre sustituta, declaró:

“No alquilé un útero. Esa expresión la usan los fundamentalistas conservadores. Alguien me prestó su útero. Yo no pagué por ello. Daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”, dijo.

Sin mencionar que la pequeña Lucía, de dos años, también se parece mucho a Eglantina, y los fans del artista no dudaron en decirle esto al cantante en su Instagram:

“Lucía es como su madre”.

“No hay duda de que Eglantina es la madre de sus hijos. Muy parecidos”, comentó una seguidora.

