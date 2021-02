Juan Toscano, honrado de jugar con Steph Curry y Draymond Green

as.com

El mexicano continúa su ascenso. Después de la victoria 105-111 sobre Orlando Magic habló sobre sus sentimientos al compartir duela con estrellas de la NBA.

Juan Toscano sigue viviendo el sueño. El alero nacido en Oakland, de madre mexicana, disfruta de cada minuto que tiene sobre la duela y se siente agradecido por pertenecer a los Golden State Warriors, donde se ha ganado la confianza de dos jugadores que integrarán el Salón de la Fama del Basquetbol en cuanto finalicen su carreras: Stephen Curry y Draymond Green.

Para Toscano, quien vivió su infancia a unas calles del Oracle Arena, hogar de los Warriors hasta 2019, jugar en el equipo al que admiró desde que tiene uso de razón es un suerte de realización personal. Y más si salta a la duela acompañado de estrellas como Green y Curry. “Estoy disfrutando. Siempre que me pongo la camiseta lo hago. Hoy fue la primera vez que uso la azul y fue genial. He visto a los Warriors toda mi vida y esos City Edition jerseys son importantes en mi vida”, aseguró Toscano después de la victoria 105-111 de los Warriors sobre Orlando Magic en Chase Center en la noche del jueves 11 de febrero.

“Honestamente, no puedo elegir una sola cosa (que sea su favorita de estar en los Warriors). Jugar con Steph. Ser entrenado por Steve Kerr, que mi mentor sea Draymond Green. Todas estas cosas son muy especiales para mí. No doy nada por sentado. Estoy muy agradecido de la posición que tengo en mi vida”, añadió en video-conferencia de prensa.

“Siempre que entro al vestidor me siento honrado de jugar junto a futuros-Salón de la Fama. No estoy faltando al respeto a ningún otro equipo o jugador de esta liga, pero no es común compartir cancha con talento ese calibre. No es común ser entrenado por un coach que ha ganado múltiples campeonatos (Steve Kerr), que fue compañero del mejor jugador de la historia (Jordan). Y que, además, ya entrenó a Steph, KD (Kevin Durant)”, continuó Toscano, consciente del lugar en el que está y de los íconos con los que convive día a día.

Titular, otra vez

Frente al Magic, el seleccionado nacional disputó su 13° partido en la temporada 2020-2021 de la NBA y gozó de su quinta titularidad consecutiva. Ante las lesiones de James Wiseman y Kevon Looney, Toscano ha sabido cubrir el espacio y aportar su intensidad en el juego interno de los californianos. El exjugador de Fuerza Regia y Soles de Mexicali registró 9 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 2 tapones en el triunfo ante los de la Florida. Sus promedios en la temporada son 6.1+ 5.0 + 2.1, con un 58.8% de efectividad de campo.

Los Warriors, que mejoraron su marca a 14-12 y permanecen en el octavo casillero de la Conferencia Oeste, se volverán a presentar el próximo sábado 13 de febrero, cuando reciban en Chase Center a los Brooklyn Nets del tridente Harden-Durant-Irving.

