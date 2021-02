Festejo religioso deja covid y a San Juan del Río pueblo fantasma

EXCELSIOR

La organizadora de la fiesta del “Niño Jesús” que propagó los contagios en San Juan del Río Choapam, Oaxaca, dice que no sólo fue esta celebración la que detonó los casos positivos y las defunciones por covid-19.

No entiendo lo que dicen que tanto escándalo, yo no creo que fue de aquí de un momento a otro ya dicen que salieron contagiados (ligar) es mentira porque no nada más aquí hubo fiesta”, dijo Epigenia Pacheco, organizadora de la Fiesta del Niño Jesús el 5 de enero.