En Francia ya visten a Messi con la camiseta del PSG

‘France Football’, en su portada de este lunes, hace un montaje con el argentino enfundado en la camiseta del club parisino, y titula ‘La carta secreta del PSG’.

El fichaje de Leo Messi por el PSG ha pasado de ser un sueño a una posibilidad en las últimas semanas. A las declaraciones de Neymar en diciembre, asegurando que le gustaría jugar la próxima temporada con su mejor amigo, y a las de Di María el miércoles, afirmando que hay muchas posibilidades de ver a Messi en París, se le ha unido la portada de France Football de esta semana.

La prestigiosa revista francesa titula su versión de mañana con el titular, ‘La carta secreta del PSG’ y una foto espectacular de Messi con la camiseta del club parisino. También se revelan los secretos de la operación del conjunto parisino con el astro argentino. Lo que parecía imposible hace un año empieza a verse como una realidad en el país vecino.

No obstante, el PSG todavía es prudente y no quiere anticiparse a los acontecimientos. Aunque Messi queda libre en junio y ya puede negociar con cualquier equipo, el actual campeón de la Ligue 1 no quiere entrar en una disputa con el Barcelona por su estrella a ocho días de la eliminatoria de Champions que enfrentará a blaugranas y parisinos.

