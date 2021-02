Crece escándalo por el bacanal del hueso

Por: Manuel Narváez Narváez

No, la verdad que estos desvergonzados y desvergonzadas no merecen otra oportunidad.

Todos los esfuerzos realizados por organizaciones civiles y empresarios para unificar a la oposición y hacerle contrapeso a la 4T, fueron triturados por el bacanal del hueso.

Alertados por los yerros que el presidente de México ha cometido en materia de salud, seguridad y económica, las dirigencias partidistas del PAN, PRI y PRD, determinaron darse el “Sí por México”, y unificar candidaturas para arrebatarle a MORENA la mayoría en la cámara de diputados y contener el avance en las 15 gubernaturas donde habrá elección el primer domingo de junio de este año.

Las tres fuerzas políticas con mayor antigüedad en nuestro país repartieron los 300 distritos federales en los que se divide el territorio nacional, para lanzar candidaturas comunes e impedir que los morenos sigan controlando la cámara baja.

Entre noviembre del año pasado y enero de lo que va de este, la triada del pasado y el presente ominoso se enfrentaron por esta alianza ´antinatura y cínica´, según el presidente de México; para salvar del caos y el mal gobierno al país, según la oposición.

Pues bien, o que mal, como de costumbre -y enviando un mensaje de derrota anticipada- las cúpulas de la ¨triada del pasado¨ se sirvieron con la cuchara grande y se repartieron las jugosas, pero al cabo migajas internas, candidaturas plurinominales y los mejores lugares para acceder a la cámara de diputados.

Quizás fue el miedo al elevado porcentaje de popularidad que mantiene AMLO, pese a su desastrosa administración, o simplemente afloró el verdadero ADN de la cúpula VIP partidista, para tirar por el caño el anhelo de los millones de mexicanos decepcionados de la 4T y de MORENA, y de empresarios y organizaciones civiles que se abrieron para encarar el problema que representa el gobierno actual.

Sin pudor alguno, sin piedad y sin temor al qué dirán, personajes de las más oscuras y tristes historias legislativas de México, se agandallaron, como Ricardo en el PAN en 2018, las pocas posiciones que la oposición tiene segura para protestar un cargo en San Lázaro.

Nombres como el Santiago Creel, Ernesto Cordero, Ana Teresa Aranda Gabriel Quadri, Rubén Moreira, su cónyuge, Carolina Viggiano Austria, Alejandro Moreno (dirigente nacional del PRI, y hasta Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, van a estar en la siguiente legislatura, no por el voto popular, sino por la gracia de las candidaturas plurinominales, esas que son regaladas o agandalladas.

Sobre el particular, por muchos años he insistido en la urgencia de modificar la legislación electoral para impedir que estas candidaturas (plurinominales, designaciones de las más rentables y las cúpulas partidistas) se agandallen para sí, sus familiares más cercanos y/o amantes.

Sé que no lo van a hacer, porque se darían un balazo en el pie, sin embargo, es justo que el elector sepa que esas posiciones representan una mina de oro para unas cuantas familias y un quebranto para las arcas públicas, además del insulto a la inteligencia de los mexicanos.

Cometida la felonía con que desfachatez vendrá la oposición a pedir el voto de confianza para detener el avance de la 4T, cuando ellos mismos decidieron continuar con las prácticas del pasado.

Como dato, algunos estudios preliminares y sondeos de casas encuestadoras conocidas perfilan a MORENA para mantenerse como la primera minoría en la cámara de diputados que, sumando a los legisladores de sus aliados, muy probablemente continuarán teniendo la mayoría simple; tal vez no la mayoría calificada a partir de la siguiente legislatura, pero sí tendrán los votos suficientes para aprobar leyes secundarias.

Honestamente veo muy difícil que la oposición consiga los resultados que desean en las elecciones federales, claro está, porque en las locales, al menos en Chihuahua, todo indica que habrá historia con la primera mujer gobernadora.

A menos que las y los desvergonzados que se agandallaron las plurinominales y los distritos más rentables para la oposición den un ejemplo de ética política, amor por la patria y ánimo de contener a la 4T, y devuelvan las candidaturas para reservarlas a una nueva camada de patriotas congruentes y comprometidos con lo opuesto a lo que representa Andrés Manuel, entonces podremos creer que son agentes de cambio. Entretanto, siguen siendo las momias vivientes de las componendas que gustan de las fabulosas prebendas que paga la cámara baja.

Mientras que el escándalo por el bacanal de hueso se extiende en todo el país, prácticas deleznables como las que Javier Corral y Teresa Ortuño inauguraron en Chihuahua, a nivel estatal crece el descontento por las candidaturas que se agandallaron dirigentes partidistas y las que vacas sagradas obtuvieron para sus cónyuges y amantes. Pero de eso hablaremos en la siguiente entrega.

Por lo pronto, la nueva oposición (PAN, PRI y PRD) dio un paso gigantesco, hacía atrás, y rebasó por la derecha el mal gobierno de López Obrador.

Es cuanto.

P.D. Cruz Pérez Cuéllar fue designado por MORENA para competir por la alcaldía de Juárez. Muy probablemente sea el primer alcalde de ese partido en la historia de Juárez.

