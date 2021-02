“Machista y xenofóbico”: Nath Campos denuncia a policía de tránsito

TELEMUNDO

Nath Campos, la youtuber que acusó semanas atrás haber sido víctima de abuso sexual, volvió a llamar la atención, ahora por denunciar que, junto a su novio, Simón, integrante del grupo colombiano Morat, fue víctima de abuso policial. A través de las historias de Instragram que colocó en su cuenta oficial en la red social, la joven aseguró que el policía de tránsito intentó buscar la manera para detenerlos.

“Hoy nos paró una patrulla de tránsito y nos explica porque nos para. Le digo esto no es así, le enseñamos la página del gobierno, básicamente me dijo: ‘ok, eso no es así, pero tu conductor es colombiano y no puede usar la licencia colombiana acá, tendría que sacar un permiso especial acá’”.