Jesús Corona sigue sin renovar con Cruz Azul

Futbol Total

La permanencia de Jesús Corona en Cruz Azul sigue estando en el aire, debido a que al veterano guardameta no ha renovado y nadie se le ha acercado para tratar ese tema. No obstante, no se cierra a la posibilidad de probar nuevos horizontes.

“Desde luego que me gustaría mantenerse en Cruz Azul, es algo que tengo muy claro, pero no depende de mí. Hasta el momento no ha habido acercamientos por parte de la directiva”, dijo ‘Chuy’ en entrevistas para TUDN.

“Sé que tengo que hacer mi trabajo, buscar mantener el buen nivel futbolístico. No sé si siga en Cruz Azul. Si sigo qué bueno, la verdad estaría muy orgulloso y muy agradecido, si no buscaremos nuevos aires, nuevas oportunidades, pero de que me quiero seguir manteniendo activo eso lo tengo claro”, agregó.

Hace apenas unos días, Corona celebró su cumpleaños número 40 y entró a un selecto grupo de guardametas que han llegado al cuarto piso sin soltar los guantes.

En ventanas de transferencias pasadas, el jugador ha sido relacionado con Chivas; sin embargo, todo ha quedado en rumores y en el Guard1anes 2021, Corona disputa su torneo número 24 con la camiseta de Cruz Azul.

Comentarios