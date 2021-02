Andrés Guardado relata su experiencia con el Covid-19

CLARODEPORTES

Andrés Guardado no ha podido adquirir la regularidad deseada debido a los múltiples problemas físicos experimentados en el año futbolístico.

México.- Andrés Guardado relató los duros momentos que vivió debido a su contagio de coronavirus, mismo que le impidió empezar el año de la mejor manera con el Betis.

Tal como relató Andrés Guardado, lo más difícil de tener Covid-19 fue aislarse, pues no podía no siquiera acercarse a su hija por medio a contagiarlos.

Asimismo, el emblema de Betis aseguró que el coronavirus le dejó secuelas físicas como el agotamiento, al grado que le costaba hacer los ejercicios que le mandaron desde el club.

“El encierro, mentalmente, decía ‘sí me siento jodido’, me dolía un poco la espalda, a lo mejor era de estar acostado, pinche coronavirus me tenía bien jodido. Cuando lloró Catalina (su hija) le subí a la tele porque me dieron ganas de salir y ver cómo estaba. El escuchar a mis hijos jugar y verlos por la ventana, me partió el corazón, ese tipo de cosas me hizo pasarla más difícil, me desesperó más por querer salir ya. Mentalmente eso me estaba matando”

