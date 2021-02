Se esperan días nublados y agradables para esta semana

Las noches y madrugadas continuarán frescas; protégete al salir

Días nublados con temperaturas relativamente agradables, es lo que se espera para esta semana en la ciudad de Chihuahua, de acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil, según el pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, sin embargo las noches y madrugadas continuarán frías, por lo cual es importante abrigarse bien al salir.

El lunes será el día más frío, pues el termómetro no rebasará los 19 grados Celsius y descenderá hasta los 4 grados; el martes la temperatura máxima será de 26 y la mínima de 8 grados; para miércoles y jueves las máximas oscilarán los 28 y 26 grados y las mínimas los 7 y 11° C, respectivamente; en tanto el viernes la temperatura más alta será de 24 y la más baja de 8 grados Celsius.

Además de los cuidados propios de la temporada, es importante que los ciudadanos también tomen precauciones por los vientos que se estarán presentando diariamente, principalmente durante las tardes, y que irán desde los 35 a los 55 kilómetros por hora.

Sigue estas recomendaciones y evita complicaciones por el frío:

Evita cambios bruscos de temperatura y abrígate bien al salir

Toma bebidas calientes para mitigar el frío

No salgas de casa, a menos de que sea necesario

No expongas a menores o personas mayores a bajas temperaturas

Procura un lugar cálido para resguardar a tus mascotas

Come alimentos ricos en vitamina “C”

Comentarios