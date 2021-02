Laporta: “Messi genera un tercio de lo que ingresa el Barça”

as.com

El candidato, en RAC-1: “Messi genera un tercio de lo que ingresa el Barça. Le dije que no haga caso de estas noticias. Tengo indicios de que quiere seguir aquí”.

Joan Laporta hizo una encendida defensa de Messi en el programa El Món a RAC-1. “Ayer le mandé un mensaje y le animé. Le dije que no haga caso de estas noticias”, dijo el ex presidente y candidato, que no desveló si el argentino le contestó, aunque dio a entender que no (“unas veces lo hace, otras no”). Laporta, además, quiso ser optimista con el argentino. “Tengo indicios de que está bien en Barcelona y de que se quiere quedar aquí. Lo que Messi necesita es confiar en un proyecto deportivo. Quiere una propuesta competitiva desde el punto de vista deportiva. Él quiere al Barça. No es cierto que Messi manda más que el presidente. Él lo que quiere es ser considerado para que haya un buen proyecto deportivo.

E insistió Laporta en que Messi no ha arruinado al Barça. “Messi genera más ingresos que el dinero que cuesta. En nuestra candidatura hay un estudio que demuestra que Messi genera un tercio de los ingresos del Barça. Messi no ha arruinado al club, sino una Junta directiva que perdió la disciplina financiera desde 2015 y perdió el seny desde que vendió desde Neymar en 2017”, explicó.

Y luego habló de todos los intangibles que da el argentino: “No es económico, es lo anímico, lo sentimental. Es todo lo que nos ha dado Messi. Ocho de cada diez camisetas que vende el Barça son de Messi. Y ver a Messi en el Barça asusta. No tiene precio el retorno deportivo y emocional que nos da. Con él hemos revertido la situación de títulos con otros grandes equipos. Y eso es gracias a Leo. Sin él, no se hubiera ganado tanto. Es evidente que se han de hacer todos los esfuerzos económicos, deportivos y emocionales para que Messi siga en el Barça. Lo que no podemos es estar concentrados en que se nos escapará, sino concentrados en que se quede.

El ex presidente entre 2003 y 2010 tiene claro que insistirá a Messi aunque su deseo sea marcharse: “Si dice que se quiere ir, le diré que se lo repiense. Y le diré, dependiendo de dónde vaya, que el dinero no es garantía de títulos. Si Messi se queda, puedes reconstruir al equipo con más garantías. Primero se ha de entrar, hacer la auditoría, poner el plan de choque y entonces hacer una oferta económica dentro de las posibilidades económicas”.

Sobre la filtración del contrato, dijo: “Lo que yo pueda sospechar es irrelevante. Lo que está claro es que hay una filtración. Si gano, intentaré averiguar de dónde ha salido esa filtración. Y llamaré a Tebas para preguntarle a ver si sabe de esto. Mínimo cinco personas custodian este contrato: presidente, director general, director deportivo, asesoría jurídica y recursos humanos”.

