Alertan bomberos por posible presencia de animales silvestres

Es común que ciertas especies bajen de sus áreas naturales en busca de agua o alimentos; hay que reportarlos al 9-1-1y no enfrentarlos

Debido a la temporada, la falta de agua y alimento en sus hábitats naturales, es probable que ciertas especies de animales silvestres bajen a las zonas urbanizadas en busca de los mismos, por lo cual el H. Cuerpo de Bomberos pide a los chihuahuenses reportarlos al 9-1-1 y no provocarlos, para evitar sufrir ataques.

Este es un fenómeno común que se presenta año con año, principalmente en fraccionamientos en las partes altas de la ciudad, donde ciertos animales como jabalíes, serpientes, gatos salvajes, zarigüeyas u otros, son avistados en parques, calles o incluso en los patios de las viviendas, con ninguna intención más que la de alimentarse, sin embargo, suelen ser atacados por las personas que los encuentran y esto puede resultar contraproducente, pues reaccionarán de la misma manera para defenderse.

Esta migración pudiera incrementarse debido a la baja afluencia de personas en las calles y áreas naturales, derivado de las medidas restrictivas por el COVID-19, extendiendo para ellos su territorio de acción y movilidad.

Fraccionamientos contiguos a cerros y zonas poco urbanizadas suelen ser blanco de estas especies, tal fue el caso de un corredor que días atrás se topó con una manada de jabalíes cuando realizaba ejercicio cerca de su vivienda, en Haciendas del Real.

De acuerdo con las recomendaciones de bomberos expertos en manejo de fauna, ante la presencia de estos ejemplares, lo mejor es alejarse de ellos, resguardarse en la vivienda y pedir ayuda a la mencionada línea de emergencia para que profesionales acudan a capturarlos y liberarlos en sus hábitats naturales.

Si usted observa animales silvestres, siga estas recomendaciones:

No los moleste ni los asuste; llame de inmediato al 9-1-1.

Resguárdese junto con niños y mascotas dentro de la vivienda.

No les arroje agua u otros líquidos, si usted no los agrede ellos tampoco.

No los alimente, pues esto hará que regresen de nuevo.

Comentarios