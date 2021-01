Tildan de egoísta a Pepillo Origel por vacunarse contra COVID en EU

UNOTV

Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, está en medio de la polémica luego de hacer público que acudió a Miami, Estados Unidos, a recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, argumentando que su país no le brindó esa seguridad.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que el presentador de espectáculos, compartió la imagen en donde se puede apreciar el momento en el que le aplican la primera dosis de la vacuna contra la nueva cepa.

“¡Ya vacunado! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad”,

Pepillo Origel

Pepillo Orgiel en la mira de los medios internacionales

Sin embargo, la acción del comunicador, que enfrentó recientemente un pleito con la actriz Erika Buenfil, fue duramente criticada por medios internacionales, quienes lo tacharon de egoísta por haber accedido a la vacuna contra COVID-19.

El diario estadounidense New York Post arremetió contra Pepillo con el titular “Anfitrión de la televisión mexicana, bajo fuego después de viajar a Florida para recibir la vacuna COVID”.

A la lista de condenas se sumó Fox News, quien retomó el comentario de una ciudadana de la Unión Americana que recriminó que un turista se hubiera inmunizado antes que ella.

“Soy mamá, tengo dos hijos, pago impuestos. He estado trabajando durante la pandemia entera y ¿resulta que los turistas reciben la vacuna? ¡Qué pena!”.

También el periódico británico Daily Mail publicó una nota sobre la vacuna aplicada a Pepillo Origel: “Anfitrión de televisión, 73 años, criticado por ‘egoísmo’ después de haber viajado a Miami para recibir la vacuna COVID”, escribió el medio que lamentó no haber podido contactar al conductor.

¿Pepillo, en el lente de las autoridades de EU?

El New York Post señaló que, aunque el estado de California concedió permiso para que personas que tienen segundas residencias en el estado pueda acceder a la vacuna, ésta no puede aplicarse a turistas y señaló que el Departamento de Salud de Florida anunció que investigará cualquier uso indebido de las vacunas.

“Está absolutamente prohibido que alguien entre a Florida durante un día para recibir la vacuna y se vaya al siguiente. Pedimos que todos los incidentes sospechosos se informen al departamento de salud del condado correspondiente de inmediato”,

dijo al New York Post, Jason Mahon, el portavoz del Departamento de Salud.

En redes sociales, trascendió, gracias a un médico, que las autoridades podrían implementar multas de hasta 15 mil dólares y la cancelación definitiva de la visa.

¿Cómo pudo Pepillo vacunarse en EU contra COVID-19?

De acuerdo con Origel, él envió una solicitud para ser candidato para la vacunación en el país vecino del norte.

“Yo apliqué y me mandaron. Es una aplicación que hice por correo. O sea, haz de cuenta que me dijo una amiga: ‘Mira, escríbeles aquí y luego ya te dicen’, así me llegó la cita, pero del jueves me llegó para el sábado. O sea, el viernes tuve que arreglar todo y me fui saliendo de Ventaneando. Me fui para Miami”.

Pepillo Origel.

Y anunció que tendría que presentarse en 20 días, luego de la primera dosis, para la segunda aplicación y culminar con el proceso de vacunación.

Hasta el momento, el presentador de televisión no se ha pronunciado respecto a la crítica de los medios internacionales ni a la posibilidad de ser sancionado y, a través de redes sociales, solo comparte momentos de su día a día.

