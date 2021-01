El cambio de vuelo es porque soy libre y quiero hacer el bien: Miguel Riggs

El diputado federal Miguel Riggs, anunció este viernes que renuncia al partido Acción Nacional, con el objetivo de buscar la candidatura a la alcaldía por el partido Movimiento Ciudadano.

El político aseguró que no se va de Acción Nacional por no ser el candidato, sino que ya comparte la doctrina, pues hoy, dijo, busca ser libre y buscar lo mejor para la Capital del Estado y no un proyecto político solo de ambición como pretende el PAN

“Siempre sentí que pertenecer a un partido político es seguir una doctrina, tengo la experiencia como síndico, diputado federal y sé que será como alcalde he mostrado con trabajo fuerza pasión e integridad por Chihuahua, me han ofrecido quedarme para estar cómodo unos cuantos años más pero no, necesitamos seguir trabajando por mejorar las condiciones para desarrollar la ciudad, y en el PAN ya no lo hay. Estoy lista para la tierra que van a echarme para justificar mi salida, pero yo del pasado solo recojo el aprendizaje, ahora, veo para adelante”, comentó.

Riggs Baeza reiteró que el municipio de chihuahua no debe ser visto como el proyecto político de nadie, sino como un compromiso para hacer un mejor lugar para todos.

“Así lo veo, así lo creo, por eso estoy hoy aquí, para romper la barrera es hora de cambiar la manera de hacer política por algo mejor, con dignidad, la fuerza que Chihuahua se merece”, concluyó

