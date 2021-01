Corral: seis derrotas al hilo y contando

Por: Luis Viellas Montes

Con la comparecencia de María Eugenia Campos el pasado martes 26 de enero de 2021 ante la Jueza penal Delia Valentina Jiménez, se consuma el sexto descalabro al hilo en los vanos intentos del Gobernador Javier Corral por desbarrancar el proyecto de la Alcaldesa con licencia.

La audiencia, en tiempo efectivo, duró menos de diez minutos. Así es, a raíz de su deficiente actuación, el Ministerio Público deberá entregar copias físicas, certificadas, ordenadas y legibles de la carpeta de investigación; lo anterior, por la falta de formalidad de la autoridad investigadora al entregar la documentación en la que se basaron las acusaciones pues las copias entregadas carecen de folio, están en desorden y se hallan amarradas de manera burda con ligas. En total, se trata de quince expedientes que acumulan más de catorce mil hojas.[1]

Dicho en resumen: cuatro años y el órgano procurador de justicia no tenía, ni siquiera ordenadas, las pruebas correspondientes, como es público y notorio. Lo cual confirma dos cosas: Maru no mentía cuando afirmaba, una y otra vez, que no le permitían una defensa adecuada (ni siquiera tenían integrada la averiguación como Dios manda); y que el Gobernador Corral sí incurrió en falacias al afirmar que se trataba de “los temas más sólidos y consistentes que forman parte de las investigaciones realizadas por la FGE, dentro de la operación Justicia para Chihuahua”.[2] Falso, falso, falso.

De ese modo, se consumó la sexta y la peor derrota en la larga historia de descalabros, tropiezos, coscorrones y fracasos que han jalonado su gris administración.

Así es; la primer derrota ocurrió cuando el Congreso del Estado le negó a Corral la “segunda vuelta”; subterfugio que empleó para intentar llevar a votar a la interna del PAN a ciudadanos “maiceados” por su administración.[3]

La segunda, cuando el Consejo del PAN le negó la posibilidad de tejer alianzas locales; jugarreta que pretendía que la designación directa fuera el método para fraguar candidaturas a modo y capricho.[4]

La tercera, fue a negativa del colosal préstamo que pretendía endeudar, aún más, al Erario chihuahuense;[5] iniciativa que se negó por el desaseo (otro) en la solicitud y datos que servían para avalarla.

La cuarta, fue la imposibilidad de llevar a Maru a los tribunales antes del 24 de enero; trampas, mentiras, calumnias, testigos a modo, falsificación de documentos, etc., fueron algunas de las estrategias de las que se sirvió el equipo corralista para poder decir, antes del 24 de enero, que la habían llevado a proceso y nada. Hasta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue Corral a llorar como Magdalena lo que aquí, no pudo o no supo, litigar como hombre.

La quinta, fue la victoria abrumadora de María Eugenia el pasado domingo 24 de enero;[6] tras una victoria contundente de casi dos a uno, quedó claro que al Senador con licencia Gustavo Madero lo desdibujó el pleito del Gobernador y el resultado no se hizo esperar: perdió el Gobernador (no Madero), frente a una imbatible María Eugenia.

Finalmente queda el antes dicho revés que debió padecer la Fiscalía cuando la autoridad judicial confirmó lo ya sabido: no había expediente o, en todo caso, se trata de un mugrero.

Pues bien, como ya dije: van seis seguidas y contando.

