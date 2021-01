Contribuir al bien común es la causa de precandidatos del PAN: Mario Vázquez

El precandidato de Diputado Local por el Distrito 16, Mario Humberto Vázquez Robles expresó a la militancia que contribuir al bien común es la causa de las y los precandidatos de Acción Nacional, mismos que el próximo domingo 31 de enero tendrán elección interna.

Asumir el rol que le toca jugar al Partido Acción Nacional, el cual “no se trata de ganar elecciones, no se trata de que el PAN salga adelante y victorioso, se trata de que el PAN pueda asumir la causa que le significa el respeto a Chihuahua”, conminó el Precandidato por el Distrito 16.

“No es el ánimo ni la pasión, si no en todo caso la convicción de que estamos contribuyendo al bien común, Contribuir al bien común significa contribuir a las mejores causas de los ciudadanos, se trata de construir”, puntualizó.

Agregó que, de ser favorecido por la militancia y sea aprobada su candidatura, luchará por ir al Congreso a construir “porque desde el Congreso podemos legislar, podemos gestionar en favor de las causas que interesan a los chihuahuenses”.

Añadió que “Evitar el dolor evitable es la causa de Acción Nacional, no son pasiones ni victoria pírrica y yo creo entender el momento (…) En Acción Nacional no venimos a triunfar, si no a dar, a darle a los ciudadanos”.

Finalmente, hizo un llamado para que la precampaña sirva para la unidad, para buscar la conciliación entretodas y todos en el interior del panismo para después buscar la conciliación con las y los ciudadanos.

