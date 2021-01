AMLO reapareció en medio de su contagio de COVID-19: “Estoy bien, he estado pendiente de asuntos públicos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video tras anunciar su contagio de COVID-19 el pasado 24 de enero. Desde Palacio Nacional y un tanto agitado, el mandatario mencionó que sigue pendiente de los asuntos públicos, así como de atender la pandemia, por lo cual, su gobierno ha trabajado en obtener vacunas.

“Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido”, fue el mensaje con que acompañó una grabación de 13 minutos.

López Obrador no había sido visto desde el pasado lunes 25, cuando publicó una fotografía en su oficina tras reunirse de manera virtual con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien pactó la compra de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.

Con una gabardina negra, vestido de traje y recorriendo los interiores de Palacio Nacional, donde mantiene su aislamiento, López Obrador dijo que procura que siga la misma estrategia contra la pandemia, además de fortalecerla y que a nadie le falte una cama, médicos, equipos, enfermeras ni medicamentos en los hospitales COVID.

“Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy estos días, no he estado así, he portado otra ropa. Eso sí, he estado trabajando”, indicó.

Durante los últimos cuatro días, su vocero y personal del gabinete respondían que el presidente se encontraba sin mayores complicaciones, pero sin que el jefe del Ejecutivo se hubiera mostrado ante el público, habitual a compartir su actividades en redes sociales.

Sobre su encuentro con Putin, comentó, el presidente ruso se mostró fraterno y ofreció el envío de vacunas, de las cuales llegarán 200 mil dosis la próxima semana. Adelantó que México también contará con 870 mil dosis de AstraZeneca provenientes de la India y que llegarán el próximo mes de febrero. Estas últimas son extra al convenio que ya existe con la farmacéutica y que se están envasando en el país en una colaboración con Argentina.

“Hablé con el CEO, el gerente de Pfizer, se portó muy bien y se comprometieron a adelantarnos las entregas, porque se habían suspendido y es muy probable que a partir del día 10 de febrero se reinicien las entregas, ahí van a ser como un millón 500 mil dosis”, agregó. Dijo también, que a esto se sumarán las vacunas de Cansino, provenientes de China.

“De modo que vamos a tener para febrero, vamos a disponer de alrededor de seis millones de dosis de vacunas. Y en marzo, vamos a, sin ningún problema, contar con el doble, 12 millones de dosis. De modo que no descarto que para finales de marzo, tengamos ya vacunados, aún con una primera dosis, a todos los adultos mayores de nuestro país”.

La prioridad de vacunar a este sector de la población, dijo el presidente, es para reducir la mortalidad por COVID-19 hasta en un 80%. El mandatario reiteró que la vacuna será universal y gratuita.

En la segunda parte de su mensaje, el mandatario se refirió a los daños económicos ante los cuales se dijo optimista por la recuperación. Datos publicados este 29 de enero señalaron que la economía mexicana sufrió durante 2020, su mayor contracción en décadas, de un 8.5% a tasa anual, provocado principalmente por el desplome en la industria del país ante los cierres forzados por la pandemia, según reportes preliminares del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

