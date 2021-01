Muestran empresarios de Chihuahua su apoyo a Maru Campos

Mediante un desplegado empresarios del estado convocaron a sus homólogos a “cerrar filas” en apoyo a Maru Campos, pues ha demsotrado tener al capacidad y dado el apoyo al sector sobre todo durante la pandemia.

Solicitaron a los partidos políticos a no hacer uso de los descalificativos para no dar pie a una guerra sucia y por ende no enrarecer el ambiente político.

El documento fue firmado por más de cien empresarios entre ellos destacan Miguel Guerrero Elías, Federico Baeza Mares; Agustín Terrazas Fong; Carlos Aguilar Camargo; Luis Corral; Rebeca Flores Barba; Victor Silva Rodríguez; Roberto Chávez Baca; Luis Carlos Medellín; Mónica Grado Spencer; Diego Cuesta Creel; Jorge Cruz Russek y Eduardo Barriot.

