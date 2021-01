Realizará Congreso su Décimo Primer Periodo Extraordinario de sesiones

Con la finalidad de recibir el informe anual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, citó a un undécimo periodo extraordinario de sesiones, para el próximo jueves 28 de enero, a las 10:00 horas.

El acto Solemne se realizará en la modalidad de acceso remoto o virtual, dentro del cual, Néstor Manuel Armendáriz Loya, presidente de la CEDH, presentará el informe de actividades del año 2020, ante representantes de los tres poderes del Estado.

La presidenta del Poder Legislativo, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, informó que es atribución de la Diputación Permanente convocar a periodos extraordinarios de sesiones, cuando esta así lo considere y/o a petición de las Comisiones.

Por último, resaltó la necesidad de citar al Undécimo Periodo Extraordinario de sesiones, dentro del Tercer Año de Ejercicio Legislativo, debido a que, en este momento el Congreso se encuentra en Diputación Permanente y sus atribuciones son limitadas, ya que se atienden asuntos que, si bien tienen trascendencia para la sociedad, no requieren del pronunciamiento del Poder Legislativo, reunido en Pleno; por ello, en esta ocasión se requiere la presencia de las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, a fin de desahogar únicamente el asunto detallado.

Solicitan presencia de la Directora de CONAGUA para que informe sobre el estado de los cuerpos de agua en la Entidad

El Congreso del Estado de Chihuahua, exhortó al Congreso de la Unión, para que tenga a bien citar a comparecer a la Directora General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Dra. Blanca Jiménez Cisneros, para que acuda ante el Legislativo Estatal, a rendir un informe del estado que guardan los cuerpos de agua, así como los afluentes involucrados en la problemática referente al desfogue de las presas, y demás información necesaria que conduzca a brindar alternativas viables para los agricultores y productores chihuahuenses.

La diputada Deyanira Ozaeta Díaz, en representación de la Junta de Coordinación Política, presentó el dictamen ante integrantes de la Diputación Permanente, quienes aprobaron por unanimidad de votos el asunto antes mencionado, resultado de la iniciativa presentada por el diputado del PVEM, Alejandro Gloria González.

Dentro de la exposición, la Legisladora señaló que, derivado de la sequía extrema y del desfogue de las presas en la Entidad, los productores chihuahuenses se encuentran contra la pared, pues no saben cómo van a enfrentar esta problemática, para poder sembrar y levantar las cosechas correspondientes que les permita llevar el sustento diario de sus familias, poniendo en crisis económica a la región afectada; aunado a ello, la situación apremiante generada por la pandemia COVID-19, lo que agrava la situación.

“De todos es sabido que, desde hace más de un año los productores agropecuarios de la Entidad, especialmente de la región centro sur, han padecido la incertidumbre que les han generado las acciones emprendidas por el Gobierno Federal, por conducto de la (CONAGUA), como lo es el desfogue de las Presas La Boquilla, la Francisco I. Madero (Las Vírgenes) y la Luis L. León (El Granero), que dan vida y sustento a los distritos de riego 05, 90 y 103, con lo que se puso en un alto grado de inseguridad a los productores agrícolas de dichos distritos de riego”, detalló la diputada Ozaeta.

Aunado a lo anterior, agregó que dentro de los argumentos que se esgrimieron por parte de la autoridad federal para abrir las compuertas de las presas en comento, era que se requería de esa agua para pagar el Tratado Internacional de Límites y Aguas (Tratado de 1944), lo cual con el transcurrir del tiempo se evidenció que dicha acción no era del todo cierta, por lo que los productores de los distritos afectados, tomaron las instalaciones de la Presa La Boquilla, con la finalidad de expulsar a los elementos de la Guardia Nacional que la custodiaban mientras se vaciaba la presa.

Es por lo antes citado, que resulta conveniente realizar el exhorto al H. Congreso de la Unión, para que por medio de su legislación correspondiente, tenga a bien solicitar a la Directora General de la CONAGUA, a que comparezca ante el Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua, para que proporcione la información relacionada con el tema en cuestión; concluyó.

Piden priorizar la mesa de seguridad en la agenda estatal

La Diputación Permanente del Congreso, exhortó al Ejecutivo Estatal, a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública, para que el tema de la mesa de seguridad sea prioridad en la agenda estatal, poniendo énfasis a los últimos acontecimientos en Ciudad Juárez.

La iniciativa aprobada de manera urgente, fue presentada por el diputado de MORENA, Miguel Ángel Colunga Martínez, quien detalló que según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el año 2019, en el estado de Chihuahua se registraron 2 mil 936 defunciones por homicidios, siendo 308 de mujeres y 2,625 de hombres; lo que ubicó a Chihuahua a nivel nacional, en el tercer lugar después del Estado de México, situando en primer lugar al estado de Guanajuato.

Continuó informando que en el mismo año 2019, en la Entidad, el 17% de las niñas, niños y adolescentes mencionaron haber sido víctimas de violencia sexual; el 52% de víctimas de violencia sexual son mujeres. Los 13 y 14 años de edad es donde mayor probabilidad se tiene de ser víctima de violencia sexual.

En cuanto a incidencia delictiva a nivel nacional, con fecha de actualización al 20 de enero de 2020, en el periodo enero a diciembre 2020, son de un millón 841 mil 141 delitos; ocupando el estado de Chihuahua el octavo lugar, con 66 mil 832 delitos registrados; agregó.

Las administraciones del Gobierno Estatal y del municipio de Ciudad Juárez han sido cuestionadas como las más violentas desde el año 2010. De conformidad con las cifras presentadas por la Fiscalía de Distrito y la Mesa de Seguridad y Justicia Ciudadana, desde su llegada al poder se han cometido más de 5 mil 155 homicidios.

El aumento de los hechos violentos en Ciudad Juárez han ido en aumento, ya que, en el 2017, se cometieron 767 asesinatos, para el 2018, fueron 1 mil 247, en el 2019, llegamos a 1 mil 499 y el 2020, cerró con 1 mil 642.

“Las estrategias de seguridad no han surtido el efecto suficiente, pese a que desde el año 2019, empezaron a trabajar de manera conjunta los tres niveles de Gobierno, no se ha podido frenar al crimen organizado”, continuó el Legislador.

Recordó que uno de los últimos acontecimientos en Ciudad Juárez, en donde después de más de una semana de que se hubiesen obtenido las órdenes de aprehensión, la FGE pidió el 22 de enero apoyo de la ciudadanía para localizar a cinco elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal implicados en la desaparición forzada y asesinato de una pareja detenida en diciembre de 2020.

Por último, resaltó que dado a lo antes mencionado, “en voz de las mujeres y hombres de Chihuahua, venimos a urgir al ejecutivo estatal, que reoriente su agenda política, y priorice los temas necesarios para las mujeres y hombres chihuahuenses, siendo la salud y la seguridad; es lamentable que a pocos meses de cerrar esta administración estatal, su estrategia en materia de seguridad es fallida; es opaca la coordinación entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; y su poco interés de rescatar el diálogo en la mesa de Seguridad Nacional”.

Es importante mencionar que tras la petición del diputado Jesús Villarreal Macías, el llamado se hizo extensivo al Gobierno Federal, a fin de que integre a la Guardia Nacional a las Mesas de Seguridad referidas, para de esta manera contar con una coordinación elemental entre las autoridades para el combate a la delincuencia organizada.

