No hay certeza en el proceso interno pero no quito el dedo del renglón: Bonilla

Marco Bonilla Mendoza, aspirante a la alcaldía de Chihuahua, manifestó que no está de acuerdo con el cambio repentino en la fecha de registro para el proceso interno de su partido, sin embargo, aseguró que no quitará el dedo del renglón y se registrará mañana, 27 de enero en la hora previamente pactada.

“Todo estaba planeado para hoy, pero, fue en la madrugada que el Comité Organizador Nacional me informó del cambio, no estoy de acuerdo en que sea tan repentino porque podría afectar el proceso de elección, no hay certeza en el desarrollo del proceso interno, segundo se atenta contra la vida institucional del partido acción nacional. Yo sigo firme en participar como candidato a la presidencia municipal de Chihuahua así que nos vemos mañana para el registro”, dijo.

Será entonces, mañana, 27 de enero cuando Marco Bonilla partirá en caravana desde el Cobach 21 a las 15:30 horas con destino al CDE del PAN para registrarse a las 17:00 horas.

