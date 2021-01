Alerta Protección Civil Municipal por fuertes vientos para este sábado y domingo

– La dependencia pide a la comunidad seguir las recomendaciones para prevenir incidentes

Ante los fuertes vientos que podrán superarán los 70 kilómetros por hora para este sábado y mañana domingo en la ciudad de Chihuahua, la Coordinación Municipal de Protección Civil alerta a la comunidad a seguir las recomendaciones para evitar incidentes que puedan poner en riesgo la integridad física o provocar daños materiales.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, a pesar de que el sábado y domingo permanecerán mayormente soleados, un canal de baja presión podría provocar rachas de viento de hasta 45 y 72 kilómetros por hora durante las tardes en ambos días, respectivamente.

Bianca Nevárez Moreno, coordinadora de Protección Civil Municipal, dijo que de ser posible, es mejor permanecer en casa y evitar caminar o conducir durante los ventarrones, pues estos suelen desprender objetos de tejados de viviendas, anuncios u otros en la vía pública, aunado a las polvaredas que dificultan la visibilidad y movilidad.

Las ráfagas de viento suelen favorecer también al fuego, esparciéndose y dificultando su control, por ello es importante no arrojar colillas, cerillos u otros objetos encendidos, ni realizar fogatas en la vía pública, pues también es motivo de multa o arresto por parte de la autoridad municipal.

Sigue las recomendaciones de Protección Civil:

No arrojes cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos.

Evita realizar fogatas en la vía pública, parques y de ser así, apágalas por completo, no quemes pasto o basura.

Mantén limpio de maleza y basura los alrededores de tu vivienda y no deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos.

Resguarda basuras en bolsas o tambos y si requieres deshacerte de objetos de gran tamaño, utiliza los macro contenedores que instala el Municipio en las diferentes colonias.

Retira de azoteas láminas u objetos que puedan caer con la fuerza del viento.

De ser posible, evita salir o conducir en temporal ventoso.

Resguarda las mascotas en áreas seguras de la vivienda.

Si observas un incendio, árbol a punto de caer o alguna otra situación riesgosa, repórtala de inmediato a la línea 9-1-1 o en la aplicación “Marca el Cambio”.

Comentarios