‘Que el Tribunal me diga qué sí puedo decir’: López Obrador

excelsior

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el Instituto Nacional Electoral busca censurarlo y pidió al Tribunal Electoral que aclaré qué sí y qué no puede decir en sus ruedas de prensa matutinas.

Este viernes, el titular del Ejecutivo reiteró que se ingresó un recurso de inconformidad al Tribunal sobre la resolución del INE de que las ruedas de prensa no se aborden temas electorales a fin de no romper el equilibrio que debe haber en los comicios.

“Que el Tribunal resuelva sobre qué podemos decir y qué no podemos decir. Ojalá en su resolución, si van a sostener la censura, que especifiquen qué no puedo decir, para que yo tenga aquí una tarjeta ‘esto no puedes decir, no puedes decir que las elecciones sean limpias, no puedes decir que debe evitarse el fraude electoral’.