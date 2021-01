Buscará Sánchez Herrera una diputación

Javier Sánchez Herrera, regidor presidente de la Comisión de Seguridad, informó su intención de competir para una candidatura por el Distrito 18 en búsqueda de una curul en el Congreso del Estado, por lo que se registrará el próximo 26 de enero ante la Comisión Organizadora Electoral del Partido con el apoyo de la militancia como establece la propia convocatoria dada a conocer recientemente.

“Me considero capaz de enfrentar el reto para ocupar un cargo legislativo bajo los estatutos y principios del PAN”, dijo.

Durante los cinco últimos cinco años al frente de la Comisión de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Chihuahua el Regidor trabajó una serie de asuntos que hanbeneficiado a la ciudadanía y al propio cuerpo de Policía de la capital.

Impulsó y trabajó en la creación del Reglamento de Justicia Cívica que viene a dar solución a problemas comunitarios que se daban comúnmente, dando certeza a la ciudadanía con justicia cotidiana a través de medidas de solución de conflictos que ayudan a que estos no escalen en la comunidad y se conviertan en delitos.

“Ese mismo trabajo materialmente legislativo que llevamos a cabo desde el Ayuntamiento, queremos subirlo al Congreso del Estado para lograr mayores beneficios a la ciudadanía sobre todo en la especialización que tengo como profesionista que es la de Maestro en Seguridad Ciudadana”, mencionó.

Desde la administración pública ha trabajado en el Distrito 18 con el desarrollo de mejores condiciones para los ciudadanos a través de pavimentación y la construcción del colector de aguas residuales del sur de la ciudad que ha dotado a más de 100 mil familias con agua potable y drenaje.

Desde la Comisión de Seguridad Pública trabajó para lograr mejores condiciones para los policías a fin de que realicen su trabajo y dotar de herramienta necesaria para que los propios ciudadanos se sientan más seguros a través de la Plataforma Escudo Chihuahua.

“Me considero parte de una ciudadanía consciente y panista, conocedor de la visión y de la misión de mi partido. Me he desempeñado como funcionario dentro del ámbito profesional conocedor de la función formal legislativa he sido forjado por los valores de la democracia mis únicos compromisos han sido con la administración profesional a través de la ciencia del Derecho” dijo.

Comentarios