Recibe Comisión Especial al Director de Pensiones y al Rector de la UACH

Integrantes de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de Pensiones Civiles del Estado, se reunieron vía remota, con los titulares de Pensiones Civiles y de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a fin de continuar con el análisis y discusión de la situación financiera de ambos organismos.

En primera instancia el diputado René Frías Bencomo, presidente de la Comisión, señaló que la labor de ésta, es la de contribuir para fortalecer a Pensiones Civiles del Estado (PCE), y garantizar que dicha institución tenga finanzas sanas, se mantenga la vigencia y brinde servicio de calidad, por ello es de suma importancia continuar con las reuniones de diálogo y análisis, a fin de conocer realmente la situación de adeudo a la institución que brinda seguridad social y servicio médico a sus derechohabientes, y de manera conjunta encontrar la manera de dar cumplimiento con los adeudos.

Agregó que la Auditoría Superior del Estado, realizará una auditoría a PCE y a sus entes afiliados para conocer la situación económica y el motivo por el que las instituciones no han realizado el pago de las cuotas correspondientes.

Dentro de su intervención, el Director de Pensiones Civiles, Alberto Herrera González, informó que el inventario estratégico de la institución ha llegado a sus niveles más bajos de la historia y fueron suspendidos o limitados, algunos servicios de proveedores, instituciones de internamiento y hemodiálisis, dado a que no se cumplió con el pago de facturas conforme a lo acordado para los meses de noviembre y diciembre.

Aunado a lo anterior, señaló que los principales deudores de la institución, son la Secretaría de Hacienda del Estado, UACH, tres organismos municipales operadores de agua (Chihuahua, Delicias y Parral); además de los Poderes Legislativo y Judicial; cabe mencionar que entre estos, se concentra el 90 por ciento del padrón de derechohabientes inscritos en Pensiones.

“El acercamiento y acciones ya se iniciaron con las partes, de cumplirse con el Decreto como está redactado, la institución podría salir adelante”, enfatizó.

Por su parte, el Rector de la UACH, Luis Alberto Fierro, refirió que es de suma importancia que se implementen las acciones necesarias para que lo que se está presentando en este momento, no se vuelva a suscitar, ya que de continuar así, si la deuda se liquidara, en un año se estaría presentando de nuevo esta situación; enfatizó que se requiere hacer adecuaciones.

Desde el año 2014 cuando se hizo la reforma a la Ley, se triplicaron las aportaciones que los organismos deben aportar, sin embargo, en el caso de la universidad, no se le dieron las herramientas financieras necesarias para cumplir con los compromisos estipulados, además, a partir del año 2017, la UACH se vio también afectada, debido a que se dejó de percibir el Fondo de Saneamiento Financiero.

Asimismo, el rector agregó que una de las problemáticas a la que se enfrenta también la Universidad, es que ésta se hace cargo de las aportaciones del personal sindicalizado relativo a las cuotas de seguridad social y servicio médico, debido a que en el contrato colectivo así se estableció.

Por último, señaló que se está organizando un foro en el que participarán los sindicatos, las asociaciones de jubilados y pensionados y la propia Universidad, para llegar a soluciones concretas, e invitó a las y los integrantes de la Comisión a ser parte del mismo.

Para finalizar, Frías Bencomo refirió que efectivamente hay varias inequidades que repercuten en Pensiones Civiles del Estado, porque no se deja de brindar el servicio, sin embargo, lo fundamental es que se avance en el pago de los adeudos por parte de los órganos deudores; señaló que por parte del Legislativo ya hay acuerdos, pero para lograr el avance, es necesario conocer las condiciones de pago con los demás organismos, es imperante entender que está en riesgo la prestación de servicio hospitalario y médico, que brinda la institución.

