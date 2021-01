La NBA podría vacunar a todos los jugadores para “dar ejemplo”

Juanma Rubio@juanma_rubio

as.com

Adam Silver asegura que están en conversaciones con las autoridades sanitarias porque la NBA podría servir para concienciar a la muy golpeada comunidad afroamericana.

El comisionado Adam Silver, en una conferencia virtual para el portal Sportico, abrió un nuevo debate en una NBA en la que la COVID ha obligado ya a aplazar quince partidos, catorce de ellos solo en los últimos diez días. Se trata, un asunto delicado, de la vacunación de los jugadores. Por un lado, la Liga, y el propio Silver lo expresó con claridad, no quiere que sus jugadores se salten ninguna cola ni reciban privilegios que, en todo caso, corresponderían a colectivos como los trabajadores sanitarios y de primera necesidad y las personas vulnerables. Ni sería ético ni dejaría en buen lugar a una competición que, por ejemplo, ya recibió algunas críticas por su acceso masivo a los test de control del virus antes del reinicio de la competición, en la burbuja de Florida. La NBA hizo ya entonces un esfuerzo importante por transmitir que estaban accediendo a test privados y que sus jugadores y trabajadores no disponían de ellos a costa de otros, especialmente los que más los necesitaban.

En ese sentido, la situación es similar con la vacuna. Pero Silver asegura que “están centrados” en esta posibilidad porque cree que puede ser una excelente forma de enviar un mensaje a la sociedad, especialmente a la comunidad afroamericana, donde se sigue de forma masiva una Liga en la que en torno al 75% de los jugadores son de raza negra: “Se está debatiendo, es algo en lo que estamos centrados. En la comunidad afroamericana, ha habido un enorme impacto de la COVID. Pero ahora, y es en cierto modo perverso, está habiendo una enorme resistencia a las vacunas por razones que son históricamente comprensibles. Si esa resistencia persiste redoblará el golpe en esa comunidad porque la única forma de dejar atrás esta pandemia es con las vacunas”.

En una línea de pensamiento que apunta hacia las reflexiones de Silver, el mediático Doctor Anthony Faucci, al frente de la organización de la respuesta al COVID en Estados Unidos, ha admitido que puede ser muy positivo que den ejemplo personas relevantes para los ciudadanos afroamericanos. De los ámbitos religioso, cultural y deportivo. “Responsable del área sanitaria han sugerido que habría un gran beneficio para la salud pública si afroamericanos del perfil más alto se vacunan para hacer una demostración pública entre esa comunidad de que es un proceso seguro y efectivo”, recalca Silver, que deja claro que no la NBA no usará en ningún caso ese razonamiento como atajo: “Sería en el momento adecuado, cuando quiera que sea, ya sea con un programa a nivel nacional o estado a estado. Creo que puede ser de gran valor que nuestros jugadores den ejemplo de lo importante que es recibir la vacuna”.

La NBA se enfrentaría, por un lado, a un juicio ante la opinión publica que necesitaría de una perfecta estrategia de comunicación. Pero también a una cierta resistencia entre los jugadores. Michele Roberts, directora ejecutiva del sindicato (NBPA) ha reconocido que no son pocos los que no las tendrían todas consigo a la hora de dar el sí y ha sido la primera en ser, como mínimo, cauta: “He escuchado que se puede plantear que influencers de la comunidad negra den un paso al frente y se vacunen para convencer a los demás de que lo hagan. Así que estoy esperando a que alguien venga, me dé una palmadita en el hombro y me diga ‘Michele, ¿harían esto los jugadores?’. Sé que va a suceder. Pero ni yo misma lo tengo claro. Estoy deseando que me convenzan de que es seguro, espero que me convenzan de ello. Pero no soy una cheerleader”.

La pasada semana, Kareem Abdul-Jabbar (73 años) se puso la primera dosis de la vacuna. El legendario pívot, uno de los mejores jugadores de la historia, aprovechó (“hay que encontrar nuevas formas de, estar juntos, de comunicarnos, de estar todos seguros”) para hacer campaña de concienciación sobre una necesidad, la vacunación masiva, que Silver ya dejó claro el pasado mes que no llegará al entorno NBA a cualquier precio: “De ninguna manera pasaremos por delante de nadie. Todo lo que hagamos será desde la transparencia y en armonía con las autoridades sanitarias. No tiene ningún sentido hablar de ninguna forma de favoritismo. Solo cuando las autoridades crean que es el momento conveniente vacunaremos a nuestros jugadores”.

Comentarios