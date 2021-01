Convoca Congreso a su Décimo Periodo Extraordinario dentro del tercer año legislativo

En Sesión de la Diputación Permanente, el Congreso de Chihuahua citó a las y los diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura, a la realización del Décimo Periodo Extraordinario de Sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional, el cual se realizará el próximo 21 de enero del año en curso, a las 9:00 am, en el Recinto Legislativo.

En su exposición, la presidenta del Poder Legislativo, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, señaló que citar a una sesión extraordinaria se hace necesario, debido a que en este momento el Congreso se encuentra en Diputación Permanente y las atribuciones de ésta son limitadas, pues están previstas para atender asuntos que, si bien tienen trascendencia para la sociedad, no requieren del pronunciamiento del Poder Legislativo, reunido en Pleno, no obstante, varias comisiones han externado que tienen preparados diversos dictámenes en posibilidad de culminar su trámite legislativo, sometiéndolos a la consideración del Pleno del Legislativo.

Dentro de dicha reunión extraordinaria, se desahogarán los siguientes asuntos:

Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública

1. Autorización, en su caso, al Estado de Chihuahua, para que por conducto del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda Estatal, celebre operaciones de financiamiento a largo plazo, que se destinará a financiar el costo de las inversiones públicas productivas consistentes en infraestructura física, así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas.

Comisión Especial encargada de realizar las actividades de selección de aspirantes a titulares de los Órganos Internos de Control del H. Congreso del Estado y de los Organismos Constitucionales Autónomos

2. Designación de quienes ocuparán la titularidad de los Órganos Internos de Control del H. Congreso del Estado y de los organismos públicos autónomos.

Junta de Coordinación Política

3. Elección de dos consejeras o consejeros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Comisiones Unidas de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto, y de Educación y Cultura.

4. Expedición de la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua.

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto

5. Se reforman y derogan diversos artículos del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, para armonizarlo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de declaración patrimonial.

6. Se da por atendida la iniciativa que pretendía determinar como causa justificada la no presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los plazos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para los servidores públicos del Poder Legislativo del Estado, por la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-Cov2 (COVID-19), y se ampliaran los plazos para la presentación de las citadas declaraciones; toda vez que este Poder Legislativo ha emitido los Acuerdos No. 532/2020 y 576/2020, con los cuales se solucionan las inquietudes planteadas.

Por último, es importante recordar que, es atribución de la Diputación Permanente convocar a periodos extraordinarios de sesiones, cuando esta así lo considere y/o a petición de diversas Comisiones.

